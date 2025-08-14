快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

回應內閣改組 鄭英耀：若無法呼應社會期待 政務官本應知所進退

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長鄭英耀今天接受媒體聯訪時，再次被問到內閣改組一事。本報資料照片
教育部長鄭英耀今天接受媒體聯訪時，再次被問到內閣改組一事。本報資料照片

大罷免失敗後，內閣改組聲浪不斷，多名閣員被點名應下台負責。教育部鄭英耀今天再次被問到此事，他表示，若政策推動無法呼應社會的期待，政務官本來就應知所進退。

立法院教育及文化委員會今天逐條審查青年基本法，鄭英耀開會前接受媒體聯訪，被問到內閣改組問題時，鄭英耀指出，自己是來自學術界，作為一名政務官，若理念一致、在專業回應國家政策的發展，當然就同行致遠。但若是政策的推動在團隊上、專業上無法呼應社會的期待跟需求，政務官本來就應知所進退，「進退雍容要優雅」。

鄭英耀過往曾多次因政治性發言惹議，對此，鄭英耀今日也再次強調，對於任何一個居住在中華民國台灣的國民，熱愛國家是毋庸置疑的，身為一個台灣人就是要愛國家、認同台灣，中華民國台灣就是一個主權獨立的國家。

內閣 鄭英耀 教育部 中華民國台灣

延伸閱讀

大專校院AI學程聯盟 立委揭部分課程無人修完、台大清大選課人次下滑

AI聯盟部分課程無人修　教長：大學自行開課

台師大女足抽血案延燒 鄭英耀承諾繼續釐清真相

葉丙成請假72天…立委質疑「辦小不辦大」 教長鄭英耀：這件事是我的痛

相關新聞

普發現金10月恐等不到 政院擬特別預算公布後1個月內始發放

立法院已三讀強化韌性特別條例，明定普發現金一萬元法源。行政院今將提出特別條例修正案，待修正案三讀後才會送出特別預算。據了...

回應內閣改組 鄭英耀：若無法呼應社會期待 政務官本應知所進退

大罷免失敗後，內閣改組聲浪不斷，多名閣員被點名應下台負責。教育部長鄭英耀今天再次被問到此事，他表示，若政策推動無法呼應社...

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長今公開道歉

國民黨立委王鴻薇昨指出，她8月1日為監督政府預算，向各部會索取標案相關資料。但8月6日上午，衛福部內部有人將相關公文拍照...

盧若棄選黨主席 「反張亞中」操作恐再現？他嗆能不能有點出息

台中市長盧秀燕傳出不參選國民黨主席。表態角逐黨魁的孫文學校總校長張亞中說，黨內「反張亞中人士」能不能有出息一點，別整天用...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

司法奇案連環爆 民進黨未以行政力干預司法誰會信？

近日幾起社會矚目司法案件，都接連傳出爭議，包括立委羅智強公車反罷廣告疑遭查水表、立委林岱樺卷證資料中疑似曖昧訊息外流，及柯文哲京華城案中，基隆市副市長邱佩琳自曝有媒體拿偵查資料詢問她等，捲入爭議的政治人物藍綠白都有，涉事的司法機關橫跨北高，共同特性都疑有政治黑手的斧鑿痕跡，看來，總統府司法局已然成形，再加上若罷免成功掌握立法院多數，五權在手的民進黨政府，恐將正式走上民主獨裁之路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。