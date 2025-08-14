回應內閣改組 鄭英耀：若無法呼應社會期待 政務官本應知所進退
大罷免失敗後，內閣改組聲浪不斷，多名閣員被點名應下台負責。教育部長鄭英耀今天再次被問到此事，他表示，若政策推動無法呼應社會的期待，政務官本來就應知所進退。
立法院教育及文化委員會今天逐條審查青年基本法，鄭英耀開會前接受媒體聯訪，被問到內閣改組問題時，鄭英耀指出，自己是來自學術界，作為一名政務官，若理念一致、在專業回應國家政策的發展，當然就同行致遠。但若是政策的推動在團隊上、專業上無法呼應社會的期待跟需求，政務官本來就應知所進退，「進退雍容要優雅」。
鄭英耀過往曾多次因政治性發言惹議，對此，鄭英耀今日也再次強調，對於任何一個居住在中華民國台灣的國民，熱愛國家是毋庸置疑的，身為一個台灣人就是要愛國家、認同台灣，中華民國台灣就是一個主權獨立的國家。
