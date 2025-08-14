王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長今公開道歉
國民黨立委王鴻薇昨指出，她8月1日為監督政府預算，向各部會索取標案相關資料。但8月6日上午，衛福部內部有人將相關公文拍照後，並搭配嘲諷言論，發布至Threads社群平台。對此，衛福部也迅速對該員進行懲處。
立法院衛生環境及社會福利委員會今邀集衛福部、經濟部針對「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業造成影響」進行專案報告。衛福部食藥署長姜至剛於會前受訪指出，「對於同仁有這樣的行為，非常的遺憾，應該要進一步道歉。」
姜至剛說，第一時間了解事情後，立即啟動政風調查，以最快的時間記過處分、調離現職，我們絕對不允許同仁們在任何公文書處理上有違規的行為，而第一時間在署內進行教育訓練。他強調「這是我們絕對不允許行為」。
王鴻薇昨說，衛福部於13日發函回應，經查證後確認，該社群帳號確為食品藥物管理署員工所持有，該員工的行為違反行政院文書處理手冊第69點。她說，「這樣的行為，我們絕對不會容忍，更不會因為這樣，就影響我監督的力道。當然我也肯定衛福部的迅速處理，絕不徇私」。
