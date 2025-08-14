關稅公布當天辦「當我們快樂在一起」福容宴 侯漢廷批郭智輝應下台

美方對台的暫時性關稅為20%+N，比日韓都高引起國人不滿，北市議員侯漢廷爆料，身為經濟部長郭智輝在關稅公布當天竟在福容飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴，質疑郭聲稱關稅比日韓低跳票，不思反省還設宴請朋友，痛批就是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」應下台。

侯漢廷說，就在8月1日美方公告台灣關稅是20%+N的當晚，郭智輝優於日韓承諾跳票，當晚不思反省，竟在福容大飯店主題竟是「當我們快樂在一起」設宴，他質疑，郭當晚與朋友吃飯沒問題，大老闆吃高級點亦無可厚非。然而面對關稅衝擊「有掌握狀況嗎？該做的工作完成了嗎？」

侯漢廷批評，當天與會成員有監察委員趙永清、中研院前院長翁啟惠等人，經濟部長宴請自己的監督單位監察院委員，簡直毫不避嫌，官官相護，且面對關稅衝擊談判失利、承諾跳票、百姓受創，有何快樂可言，就是真正「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

侯漢廷也說，郭智輝針對恆春民調支持核三，竟威脅停掉頓親睦鄰費，認為挺核居民都愛錢，這種想法就和綠營罷免失敗後怪罪人民貪一萬元雷同，不願真正反省、懶得思考，流露出認為相關費用是施捨、高高在上心態，「是慣老闆當久了，不知民間疾苦？」

侯漢廷說，郭智輝身為經濟部長，卻處處表現得像是局外人，從最早被柯建銘阻止對外發言、聲稱會談到比日韓更好、稱川普親口所言是假新聞，風災時袖手旁觀、核三對恆春居民展現威脅、施捨心態，已經完全失信於民，「民進黨自己要不要同樣標準，來檢視郭智輝，要他趕緊下台？」 北市議員侯漢廷爆料，身為經濟部長郭智輝在關稅公布當天竟在飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴，此為赴宴的中研院前院長翁啟惠。圖／取自議員侯漢廷臉書 北市議員侯漢廷爆料，身為經濟部長郭智輝關稅公布當天竟在飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴，此為赴宴的監委趙永清。圖／取自議員侯漢廷臉書

