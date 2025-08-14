快訊

亞洲盃男籃／浪費21分領先優勢 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

聽新聞
0:00 / 0:00

盧若棄選黨主席 「反張亞中」操作恐再現？他嗆能不能有點出息

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
孫文學校總校長張亞中。圖／聯合報系資料照片
孫文學校總校長張亞中。圖／聯合報系資料照片

台中市長盧秀燕傳出不參選國民黨主席。表態角逐黨魁的孫文學校總校長張亞中說，黨內「反張亞中人士」能不能有出息一點，別整天用「追求勝選」來騙人，結果國民黨越輸越慘，真有本事就出來挑戰他，但請不要用貼標籤的方式叫囂。

張亞中說，有報導指盧若不參選，黨內「反張亞中」的人士必定會因「恐懼」他當選而整合出人選，避免讓國民黨在下次選舉中陷入崩盤。他有些錯愕也不免感到遺憾。

張亞中說，四年前的黨主席選舉中，黨內已經有不少人因為恐懼他當選，而給他扣上「亡黨、紅統」大帽子，說穿了不就是因為擔心他這個「黨內權貴的圈外人」動了他們的奶酪嗎？但請問他上次敗選後，國民黨是因此而「勝選、復興」了？還是因此更接近「崩盤、亡黨」了？

張亞中說，四年前的黨主席選舉，到了最後，黨中央已經有了推動「棄江保朱」的「反張亞中」操作。看來，今年也準備再如法炮制了。國民黨目前面臨的困局，只要稍微清醒的人都知道，不只沒有資源、渙散組織，根本是沒有方向，更沒有靈魂與歷史格局。這個一盤散沙，多頭馬車的黨，早已遠離了創黨的精神，而且面對著國家明顯的困局與危機，根本拿不出任何解決方案，而只能在「一切為勝選」的口號下，麻痺自己，迷幻忠貞黨員，隨波逐流。

張亞中說，當美國正在掏空台灣經濟，逼迫台灣走上烏克蘭處境，台灣隨時可能面臨一場毀滅的戰爭風險時，國民黨除了會繼續喊喊「親美、反共、和中」的口號外，提出過什麼具體的做法了？如果什麼辦法都沒有，就算「把張亞中打死了」之後，國民黨就得救了嗎？就能勝選了嗎？中華民國就能幸福快樂了嗎？

張亞中強調，國民黨目前的困局都不是他造成的，他卻仍勤勤懇懇地提出各種解決困局的方法，在他的參選聲明中，提出如何解決黨組織、制度渙散的方法，也明確提出如何重建黨德、黨魂的做法，更用他幾十年來的專業素養，提出台灣沒有其他人能提出的，最好的解決兩岸危機的路徑圖。

張亞中說，他的確有弱點，就是從來沒有攪和進台灣政治的泥潭裡，因此被說成是沒有人脈、資源，以及他鮮明的兩岸主張，違背了台灣目前因為李登輝、民進黨所塑造的「傾獨」的氛圍，但他所提出的政見，有哪一項不是正確地指出目前黨與國家的問題？有哪一個不是真正在為解決黨與國家的危機而努力？

張亞中說，國民黨當然要追求勝選，但在川普的大棒打下來，在台灣被迫必須吞下烏克蘭化的後果，在年輕人即將被迫走向戰場的狀況下，相信只有他的主張在被充分傳播、被台灣社會了解之後，國民黨才有機會真正勝選，並為國家帶來和平與繁榮的契機，這是他的信心與勇氣，也是要參選黨主席的理由，更可能是台灣還剩下的少數的機會所在，如果黨內「反張亞中」的朋友們不服氣，他隨時候教。

張亞中 國民黨

延伸閱讀

開一次庭就辯論終結！基隆罷免綠議員涉偽造文書案 8被告全認罪

朱立倫籲全黨823前團結反惡罷 喊話：此刻沒空間再造成內部問題

出席紀念展揭幕儀式 朱立倫：國民黨抗戰史實不容磨滅

抗戰勝利紀念展揭幕 朱立倫：史實不容扭曲

相關新聞

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統指國人誤會

賴清德總統今天下午視導楊柳颱風工作會報時，針對上次丹娜絲颱風勘災時說「法律規定國軍是不能進去民房」引發爭議，賴清德澄清他...

風災重建條例協商都能吵 韓國瑜忍不住說「二字」又引戰火

立法院長韓國瑜今日下午主持「丹娜絲颱風災後重建條例」黨團協商，民眾黨團副總召張啓楷抗議台東縣被丟包，未被列入災區其中，與...

政院今提特別條例修正案 綠黨團：努力10月底開始普發現金

立法院已三讀強化韌性特別條例，明定普發現金一萬元法源，行政院日前表態，僅調整九三○億元產業支持方案，其餘依三讀條文編列預...

新聞眼／不甩刺耳忠言 賴總統路恐愈走愈窄

賴清德總統最近很「水逆」，內外執政環境不佳，日本學者和美國前顧問分別發文批評賴施政；國安會副秘書長林飛帆罕見受訪，對美喊...

王義川厭女爭議 引黨內陳茂松、王世堅互打

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，引發黨內互打，昨天民進黨中常委陳茂...

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

今年7月26日大罷免投票後，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰昨指出，必要時會對重要人事做應有處理，向國人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。