政院今提特別條例修正案 綠黨團：努力10月底開始普發現金

聯合報／ 記者黃婉婷張曼蘋／台北報導
針對普發現金，民進黨團幹事長吳思瑤認為，可以朝10月底前開始發放這個方向來努力。示意圖。圖／聯合報系資料照片
立法院已三讀強化韌性特別條例，明定普發現金一萬元法源，行政院日前表態，僅調整九三○億元產業支持方案，其餘依三讀條文編列預算。行政院今將提出特別條例修正案，擬擴大產業支持適用範圍，經費上限可能再提高，何時能普發現金仍待卓揆拍板；民進黨立院黨團吳思瑤則說，朝十月底前開始發放方向努力。

因應美國對等關稅政策，立法院三讀通過五四五○億元的強化韌性特別條例，包含九三○億元的產業支持案，將用於金融支持、拓銷市場多元化等措施，一五○○億元用於國土安全韌性、六七○億元社會支持，以及二三五○億元全民普發現金一萬元。

行政院公開議程提及，強化韌性特別條例將修正第三、六、九條，涉及適用範圍、預算上限及施行期間。相關官員並未透露修正內容，但卓榮泰日前赴立法院指出，支持產業及電力系統將有必要調整，形同九三○億元產業支持方案有望加碼，可能達千億元，預算上限可能連帶調整。

至於執行時間，整體還是到二○二七年底。普發現金部分，卓榮泰日前稱，依財政單位過去經驗，十月底前發放有困難；推估普發現金執行時間可能有所調整，或修正文字保持彈性。

吳思瑤表示，不管是消費券或是普發現金，確實都需要行政作業的時間，過去也有長達六個月的領取期限，如果要符合原始條例趕在十月底前完成發放，她認為很難達成，但是如果朝十月底前開始發放，往這個方向來努力，立法院將會是第一關，呼籲朝野合作。

此外，行政院會今也將通過一一四年追加預算，據悉，金額達八七八億元，包含地方一般性補助款六三六億元、禁伐補償廿三億元，罷免案及公投所需經費十五億元、各機關施政實際需要一三二億元、調增軍職人員勤務加給五九億元，厚植外交量能近十一億元，將以原先預算賸餘彌平。

發現金 行政院

