林飛帆：疑美論分裂台 台美仍有默契

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

國安會副秘書長林飛帆昨在網路節目齊有此理分析疑美論背後動機和操作模式，他說，疑美論對中國最有好處，這些認知作戰的主要目的是分裂台灣，造成內部不團結，也削弱對盟友的信任，最終剩下被孤立的台灣，下一個步驟就是回到一中或九二共識框架去談，他呼應主持人王時齊的說法，任中國予取予求。

林飛帆舉例，在上月漢光演習的過程中，看到非常多假訊息的操作，包含放大並操作軍車和民用車輛事故的新聞。

林飛帆說，所有的演習都有目的，很清楚的是，中國的演習是為了軍事擴張與武裝侵略，台灣的演習是為了保護民主自由和維持現狀，前者在破壞區域和平穩定，後者是防守，這是最大差異。

林飛帆表示，區域情勢越來越嚴峻，在現狀每天都被改變的狀況下，每個國家都在做準備，而台灣所做的所有準備都不是為了挑釁或刺激任何一方。

他預告九月會出版新的全民防衛手冊，溝通「有準備更安全」的概念，讓民眾了解當危機來臨時該如何應對，以及平時要做什麼準備。

被問到美國國務院前顧問惠頓發文批評民進黨政府與美國的交往弱點，林飛帆說，惠頓很多的指控不符實際狀況，而我方不會針對特定個人的意見作出太多評論。

林飛帆說，很多美方人士都自己跳出來反駁惠頓言論，他相信台美之間的互動，仍然維持在雙方可以理解且有默契的狀態。

美國 林飛帆 疑美論

