惠頓再撰文 質疑美國會挺台力度

曾任美國國務院資深顧問的惠頓十二日再度發表文章，質疑台灣在美國國會的跨黨派支持不如想像中的有影響力，認為台灣可以對此做出測試，包括請美國國會的台灣連線要求行政單位盡快交付延遲的軍售、通過法案讓台灣參加環太平洋軍演等。

惠頓曾於第二任小布希政府和第一任川普政府擔任國務院資深顧問，他日前以「台灣如何失去川普」為題撰文，指台灣過去過度親近拜登政府，疏遠會提供台灣實質幫助的共和黨員，並且對前駐美代表、現任副總統蕭美琴駐美時期的表現提出質疑，該文章在國內引發各方關注。

惠頓十二日以「台灣該怎麼做」為題於美國媒體「多米諾理論」投書；惠頓於文中對美國國會對台灣的跨黨派支持提出質疑，指美國政府沒有遵守「台灣關係法」，提供台灣需要的武器；惠頓也點出，美國憲法幾乎賦予總統在制定外交政策上完全的權力。

惠頓表示，台灣可以做測試，要求台灣在國會的「朋友」對台灣做出有實質幫助的事情，包括施壓政府交付台灣已經購買的軍售、通過法案讓台灣參加由美國主導的環太平洋軍演、通過法案強化環太軍演參與國的防長之間的聯繫。

惠頓說，美總統川普熱中外國的大型軍事採購，台灣應該開出川普無法拒絕的提案，例如美國如果承諾交付延遲的軍售，台灣就會在川普任內將軍事採購的金額提高至四百億美元。

此外，惠頓也呼籲台灣應該重新定義台灣，在政治形象上與中國切割，例如移除立法院的孫中山遺像、轉型中正紀念堂，甚至用台灣前總統李登輝之名，重新命名桃園國際機場等。

