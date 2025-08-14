聽新聞
新聞眼／不甩刺耳忠言 賴總統路恐愈走愈窄

聯合報／ 本報記者張文馨

賴清德總統最近很「水逆」，內外執政環境不佳，日本學者和美國前顧問分別發文批評賴施政；國安會副秘書長林飛帆罕見受訪，對美喊話意圖明確，重新鞏固台灣在川普及美國戰略布局的重要性，但是縱然台灣喊破喉嚨，卻略過有些刺耳的提醒，只會讓賴總統未來的路愈走愈窄。

大罷免失敗、風災重創南台、過境美國受阻，加上台美關稅談判暫時性結果引發台灣內部批評。林飛帆受訪的時間點很微妙，美國前顧問惠頓和日本學者林泉忠的先後發文，這些評論反映的是賴總統在處理對內對外事務上，讓部分美國人不滿，也讓過去支持民進黨的日本態度鬆動。

這些警訊可以作為施政提醒，畢竟賴總統才剛剛進入執政第二年；但若民進黨政府一概將之打為「認知戰」，甚至透過內外部「親近勢力」反擊示警者，而沒有看到問題本質，恐會錯失調整對外作為的機會。

林飛帆的談話，目的是弱化疑美論正當性，也告訴包含美國在內的國際盟友，台灣縱然逆風，也還在努力建構防衛能力，台灣再怎麼內外交迫，也站在對抗北京威權的第一線，面對共同敵人，大家沒有分裂的本錢，以此鞏固可能鬆動的民主盟友結構。

林飛帆表示，台美之間的互動仍然維持在雙方可以理解，且有默契的狀態；問題是，台美當前能夠溝通到什麼程度？在美中互動的進程中，台灣能否亦步亦趨地掌握所有細節？

拜登政府任內對台灣的安全作出了更明確的關注和保證，這點在川普政府到目前為止看不出來，還動輒威脅要拿台灣的半導體開刀，無怪乎民眾會對美國的支持產生懷疑，回到這點看，疑美論難道只是單純的北京操作？極力這麼宣傳者，看不見房間裡的大象嗎？

台美 賴清德

