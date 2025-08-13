六師聯誼…邱泰源自辯少子化議題「順口一提」

行政院即將改組，而衛福部長邱泰源屢遭點名，邱表示，面對國家發展最重要的是把該做的工作做好，「其他都不是我們考慮的」。日前面對少子化議題時，提及「可以多辦聯誼」，遭批畫錯重點，他則為自己辯護，「聯誼是順口一提，解決少子化，絕對不是只靠聯誼」。

邱泰源說，面對少子化問題，政府朝向減少育兒負擔、增進母嬰健康、跨部會協力、提高婚育意願等四大方向努力，在提高婚育意願方面，最近正舉辦六師聯誼，藉此增加醫師、會計師、牙醫師、中醫師、律師、建築師等接觸、互動機會，他才建議可多舉辦這類活動。

邱泰源表示，解決少子化需要整體性考量，虛心接受任何專家建議，另讓男性多參與育兒照顧，與女性一起努力，才能提升生育率。

對於受訪，邱泰源似有備而來，細數這一年衛福部付出，除了醫藥衛生，還改善醫療環境、注意防疫及社會福利等，落實健康台灣十一項願景工作，日以繼夜努力，與行政團隊會一起合作。

日前衛福部政務次長林靜儀現身罷免國民黨立委顏寬恒團體「中二解顏」總部開幕會場，立委邱鎮軍昨於行政院會質疑政務官應是救災重要，怎會有時間搞罷免？對此，林靜儀回應，工作之外就是公民，與公民團體間互相鼓勵，在情緒上的支援是必要的。至於內閣改組，她說，尊重行政院職權，站在行政部門立場就是把工作做好。

