聽新聞
0:00 / 0:00

六師聯誼…邱泰源自辯少子化議題「順口一提」

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

行政院即將改組，而衛福部長邱泰源屢遭點名，邱表示，面對國家發展最重要的是把該做的工作做好，「其他都不是我們考慮的」。日前面對少子化議題時，提及「可以多辦聯誼」，遭批畫錯重點，他則為自己辯護，「聯誼是順口一提，解決少子化，絕對不是只靠聯誼」。

邱泰源說，面對少子化問題，政府朝向減少育兒負擔、增進母嬰健康、跨部會協力、提高婚育意願等四大方向努力，在提高婚育意願方面，最近正舉辦六師聯誼，藉此增加醫師、會計師、牙醫師、中醫師、律師、建築師等接觸、互動機會，他才建議可多舉辦這類活動。

邱泰源表示，解決少子化需要整體性考量，虛心接受任何專家建議，另讓男性多參與育兒照顧，與女性一起努力，才能提升生育率。

對於受訪，邱泰源似有備而來，細數這一年衛福部付出，除了醫藥衛生，還改善醫療環境、注意防疫及社會福利等，落實健康台灣十一項願景工作，日以繼夜努力，與行政團隊會一起合作。

日前衛福部政務次長林靜儀現身罷免國民黨立委顏寬恒團體「中二解顏」總部開幕會場，立委邱鎮軍昨於行政院會質疑政務官應是救災重要，怎會有時間搞罷免？對此，林靜儀回應，工作之外就是公民，與公民團體間互相鼓勵，在情緒上的支援是必要的。至於內閣改組，她說，尊重行政院職權，站在行政部門立場就是把工作做好。

聯誼 邱泰源 林靜儀

延伸閱讀

傳言不斷…內閣改組被點名 邱泰源：每一天把該做的工作做好

解決台灣少子化 可以多辦聯誼？邱泰源挨批「畫錯重點」今回應了

鼓勵聯誼挨批 邱泰源：解決少子女化整體面著手

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

相關新聞

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統指國人誤會

賴清德總統今天下午視導楊柳颱風工作會報時，針對上次丹娜絲颱風勘災時說「法律規定國軍是不能進去民房」引發爭議，賴清德澄清他...

風災重建條例協商都能吵 韓國瑜忍不住說「二字」又引戰火

立法院長韓國瑜今日下午主持「丹娜絲颱風災後重建條例」黨團協商，民眾黨團副總召張啓楷抗議台東縣被丟包，未被列入災區其中，與...

性平爭議延燒！王世堅、陳茂松中常會後起爭執 追罵：你最聰明先來講

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，引發黨內互打。身兼民進黨主席的賴清...

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

今年7月26日大罷免投票後，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰昨指出，必要時會對重要人事做應有處理，向國人...

【重磅快評】「為何有疑美論？」 林飛帆不妨問問賴清德

國安會副秘書長林飛帆接受網媒專訪時拋出一個大哉問：「為什麼會有疑美論？」美國總統川普對台加徵「20％+N」對等關稅、台積...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。