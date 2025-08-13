「多辦聯誼解決少子女化」 婦團批邱泰源畫錯重點

衛福部長邱泰源日前表示要「鼓勵多辦聯誼」來解決少子女化問題惹議，引發爭議，婦團批評搞錯重點，應是透過公共托育資源的建置、職場友善政策來減緩育兒家長的壓力，大家才有動力、意願生小孩。時代力量黨主席王婉諭昨表示，對於如此發言感到相當錯愕，結婚等於生育的邏輯早已被改寫，邱泰源是否真正理解女性的生育困境？而當前的決策位置也應該有更多女性聲音。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，大家對婚姻的期待已與過去不同，不一定要進入婚姻，也能生子育兒，不少ＯＥＣＤ國家少子女化對策早將婚育脫鉤，台灣卻仍認為生育率必須跟婚姻綁住，預設大家不結婚，所以不生小孩，因此才有了多辦聯誼的這項政策。

她指出，公共托育是硬需求，過去政府少子女化對策投入許多資源在公共托育，其中占比最高的是發放育兒津貼，但津貼僅嘉惠到本來就想生小孩的人，不會撼動因為社會環境對育兒不友善、打死不生小孩的人。

托育及就業政策催生聯盟代表林綠紅也說，托盟長期建議政府要減緩少子女化，主力應是推動公共托育。林綠紅認為，各級政府都很愛辦聯誼，因為辦聯誼相對簡單，但根本無法實際解決育兒父母的需求，拿細微末節來解決嚴肅議題，並不適當，更無法達到效果。

王婉諭質疑，邱泰源身為衛福部長，是否真正理解台灣女性的生育困境，看不到體制問題、制度壓力與社會價值觀的影響，現在卻只會提出「辦聯誼」，不只是輕忽更是一種傷害。她並指出，當行政院內閣絕大多數是男性時，如何期待能夠真正體會女性在職場與家庭間的掙扎？

