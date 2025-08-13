聽新聞
王義川厭女爭議 引黨內陳茂松、王世堅互打

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨中常委王世堅。本報資料照片

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，引發黨內互打，昨天民進黨中常委陳茂松、王世堅更為此起口角；最終民進黨主席總統賴清德定調，沒有誰辭職的問題，黨內辯論應秉不隔空喊話、理性對話、堅持理念等三原則，並重申民進黨對進步價值的追求，不曾停歇腳步，會在追求民主、進步道路上持續努力。

王義川性平事件延燒，近日綠營側翼圈要求性平部主任李晏榕下台聲浪漸起，黨中央的民眾反映專線，每天都有上百通抗議性平部電話湧入。

民進黨昨舉行中常會，據轉述，臨時動議階段，和王義川同屬正國會的中常委陳茂松率先開砲，他表示王義川發言根本不涉及厭女，質疑性平部程序不正當；隸屬英系的王世堅則當場反駁，他表示，性平部的發文沒有錯，性平本來就是民進黨追求的價值，社會也已經做出決斷，是非對錯很清楚，若無法堅持價值理念，民進黨會走向衰亡。

據指出，李晏榕與身兼政策會執行長王義川昨都有出席中常會，不過兩人均並未發言。

眼看兩派意見僵持不下，賴清德裁示，既然是黨內的對話與論辯，就沒有誰辭職與否的問題，民進黨是民主的政黨，民主的政黨自然有多元的聲音，黨內的同志就議題、價值論辯，這是民進黨的日常，是民進黨的基因，也是民進黨的價值所在，大家雖然難免意見不同，但不要忘記，都是民進黨大家庭一份子。

賴清德也說，黨內論辯過程中，仍可秉持三個原則，面對面的溝通，不隔空喊話；理性的對話；堅持理念，但理念是互相說服，不是零和競爭。

然而賴清德甫裁示結束、中常會散會後，陳茂松、王世堅在中央黨部一樓狹路相逢，陳茂松追著王世堅開嗆「是怎樣，你最聰明，你最會講，你先來講」。王世堅則未再理會，快步搭車離開。

陳茂松受訪時再批李晏榕「講的好像自己是聖女、是仙姑」、「你是生得過王義川嗎？」隨後陳又表示，他和李晏榕沒什麼糾葛、派系問題，但民進黨內不該這樣殺，黨內有多元聲音，但也要有程序、內部討論。

