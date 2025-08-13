聽新聞
「敦親睦鄰費」爭議 郭智輝反問：這叫做失言嗎？

聯合報／ 記者林海／台北報導
經濟部長郭智輝昨說，他提出拿掉補助，是否還有七成居民支持核三延役說法，是從社會科學角度出發，提出討論方向，「這叫做失言嗎」？記者曾吉松／攝影
經濟部長郭智輝昨說，他提出拿掉補助，是否還有七成居民支持核三延役說法，是從社會科學角度出發，提出討論方向，「這叫做失言嗎」？記者曾吉松／攝影

經濟部長郭智輝日前回應超過七成恆春半島四鄉鎮居民支持核三廠延役時，表示「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」被質疑失言。他昨表示，從社會科學角度出發，拿掉應變數、意即無補助，是否仍獲七成支持，他只是提出這樣的討論方向，「這叫做失言嗎」？

國民黨立委蘇清泉十二日在立院質詢關切核三廠議題，稱恆春半島四鄉鎮同意核三延役有百分之七十五。郭智輝說，「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」屏東縣長周春米當天深夜在臉書發文，指出「郭智輝部長你錯了」。

郭智輝昨出席「二○二五第九屆新能源國際論壇」會後受訪表示，作為社會科學研究老師，必須探討變數關係，立委提到七成居民支持，「但對此命題我非常不以為然」，若調查時拿掉應變數，變成沒補助，是否仍舊七成支持，他只是提出討論方向。

針對周春米反應，郭智輝說，周春米可能也不知他在提的是社會科學研究方法的論述，她可能就社會學方法思考並回應，兩邊研究方向不太一樣。

媒體追問他是否會因失言道歉，郭智輝則反問，「你認為這是失言嗎？你認為做社會調查、問卷調查時，把應變數拿出來再做一次調查，這是失言嗎？」對立委黃國昌「垃圾部長」的說法，他指出，每個人對議題都有不同的看法，角度、觀點不同，「黃國昌要批評我是垃圾，這是他的角度，我不認為，也不一定要回應」。

對於遭點名將是第一個下台閣員，郭說，改組問題不該問他，「我是經濟部長，接受任務，一定要把工作做好」。

郭要中鋼讓利 惹惱工會

郭智輝不只談核三議題被朝野抨擊，他日前在與車輛零組件業者開會討論如何因應關稅衝擊時，提出由經濟部出面協助中鋼降低生產成本，讓利給中下游業者，引爆中鋼工會不滿，怒批無視公司治理。

郭智輝昨受訪說，他只是請金屬中心出面協助一百家中小企業團購材料，以利取得較優惠的中盤價，但不破壞銷售架構。

