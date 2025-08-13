郭智輝核三「敦親睦鄰費」說 綠營都受不了

重啟核三公投在即，經濟部長郭智輝日前在立法院答詢被問及當地居民多同意核三延役時稱「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」藍白昨譴責郭智輝要求他道歉下台，綠營批評聲浪也四起，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，郭智輝不夠有同理心，綠委王世堅更批郭「很可惡、死性不改」。

屏東縣長周春米在臉書發文，直指「郭智輝部長你錯了」，令人遺憾，這從不是特權與好處，「請郭部長將心比心、謙卑以對」。「鄉親要的是安全、安心，是遠離核災！」

周春米說，聽到郭智輝的發言讓人遺憾，郭部長或許不了解睦鄰經費的緣由與目的，卻憑一己觀點輕下定論，傷害恆春半島居民與政府多年來建立的信任關係。

郭智輝再次失言，吳思瑤昨無奈表示，「我不是經濟部發言人，每次郭智輝發言，都要我再幫他做說明」，這是郭智輝該好好去思考的問題。郭智輝顯然對屏東鄉親的敦親睦鄰制度不夠熟悉、掌握，也不夠有充分同理心。

王世堅說，郭智輝的說法非常不妥、很可惡，凸顯郭智輝心目中權力傲慢，完全不了解地方心聲和民眾對核電的憂慮，「建議他做一天和尚敲一天鐘，不該講的話不該輕易說出口、死性不改」。

民進黨立委莊瑞雄說，郭智輝是細緻化說人性心態、講出大家不喜歡的真相，但政府要憐憫心態，不是說在地民眾拿了錢就會接受核廢料。

國民黨主席朱立倫昨強烈譴責郭智輝的態度；郭智輝不能保衛台灣經濟、不能守護台灣基礎能源，竟說出屏南民眾支持核電，只是為地方敦親睦鄰費，這完全不是事實。絕大多數民眾當然支持核電延役，大家都批評為何已補貼台電三千億元，還漲四次電價。

民眾黨團總召黃國昌要求郭智輝公開道歉並下台，他說，郭智輝自以為是大老闆，就汙辱在地鄉親，這些鄉親或許沒有郭大董事長賺的錢多，但每一位都是善良、純樸又努力的台灣人，「經濟部長憑什麼用這種口氣講垃圾話？」

