參選明年嘉義市長 張啓楷鬆口表態
2026嘉義市長選舉，民眾黨不分區立委兼嘉義黨部主委張啓楷被立委黃國昌點名可戰彰化或嘉市，張受訪對參選嘉市長鬆口表態「藍白兄弟登山，各自努力」，未來可依民調結果作決定；藍營則多人有意角逐，國民黨嘉市黨部表示，待黨中央提出提名辦法。
民進黨的人選部分，黨中央定調嘉市不辦初選，目前立委王美惠呼聲高。民進黨中常委陳茂松說，黨內會徵詢協調、再由黨主席提名、經中央執行委員會通過後徵召。
外界觀察即將任滿卸任的國民黨嘉市長黃敏惠未明確培養接班人選，下屆選情充滿變數，不過先前各地反罷成功，藍白合成焦點；張啓楷說，自己過去2年深耕嘉義，促成多項地方建設與服務，近期颱風豪雨期間也頻繁往返台北和嘉義，許多鄉親詢問是否參選市長？他認為「藍白若要勝選須合作」，最終人選應交由兩黨高層協調與民調決定，而民眾黨對議員選舉，不會壓縮藍營參選空間。
國民黨嘉市議員陳家平、鄭光宏，以及醫師翁壽良，都有意角逐市長。鄭光宏、陳家平認為，國民黨要提名人選守護嘉市執政，市長黃敏惠扮關鍵角色，藍白合團結才能勝選；翁壽良說，尊重黨決定接受挑戰。
國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，藍白合作方向須等10月黨主席選舉後，由黨中央提出提名辦法再決定。
民進黨立委王美惠說，尊重黨規定，配合黨政策。民進黨中常委陳茂松說，第2波罷免投票結束後，黨中央會陸續啟動縣市長人選提名，經徵詢、協調後產生單一適當人選。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言