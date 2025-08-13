劉世芳拋「承認中華人民共和國」惹議 學者：自貶中華民國地位

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
內政部長劉世芳日前稱政府承認中華人民共和國，引發風波。記者葉信菉／攝影
內政部長劉世芳日前稱政府承認中華人民共和國，引發風波。記者葉信菉／攝影

內政部長劉世芳拋出，主張「承認」中華人民共和國，引發熱議。清華大學兼任助理教授何志勇今日表示，撇開憲政層次的爭論，單就實務層面來看，一旦我國承認對岸，問題恐怕一籮筐，還可能淪為「一廂情願」、自貶地位。

何志勇說，就外交層面，承認「中華人民共和國」，不等於美國等曾經棄我國而去的國家，就會回頭承認中華民國或台灣；北京也不會因此與我國建交。結果就是外交上毫無實質收益，還倒貼、不對等。

何志勇提到，就旅行證件層面，承認「中華人民共和國」後，我國改允許「中國公民」申請簽證（visa）入台，但台人赴陸依然要辦本質為「簽注」（note）的台胞證。中國公民入台，用護照簽證，走「非公民」（Non-Citizens）通道；台灣人赴陸，仍走「中國國民」（Chinese Nationals）通道，跟港澳居民一起排隊，與外國人（Foreigners）入境通道的區隔照舊。看不到互惠，只剩自嗨。

何志勇認為，說到底，如果承認對岸能換來互惠、對等，何樂不為？但當中共死咬「台灣是中國一部分」，拒絕承認中華民國或台灣時，劉世芳的說法，只是唾面自乾罷了。台灣已被美國川普的「對等關稅」擺了一道，如今難道還要讓中共再踐踏一次國格？

何志勇表示，民進黨嘴上「愛台灣」，借殼上市中華民國大打「抗中保台」牌，但實際作為全是逆行，國人能不生氣嗎？

國格是對外展現的尊嚴，不是內宣的工具。如果劉世芳真要承認對岸，那他只能說，她開心就好。

清華大學兼任助理教授何志勇。圖／何志勇提供
清華大學兼任助理教授何志勇。圖／何志勇提供

