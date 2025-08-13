快訊

中職／陳鏞基、胡金龍首次同隊同場轟 悍將5連敗追平8月最慘

整理包／全台各縣市「是否有颱風假」？楊柳快閃肆虐 14日停班課一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇花安計畫正式核准 傅崐萁：花蓮安全回家的路更近了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委傅崐萁。圖／聯合報資料照片
國民黨立委傅崐萁。圖／聯合報資料照片

國民黨立委傅崐萁今晚表示，「花蓮安全回家的路更近了」，延宕五年的「台9線蘇花公路安全提升計畫」，行政院今日正式核准，總經費1056.48億元，預計全線於民國121年通車。他爭取多年終於成功，除感謝行政院顧念花東地區交通平權，接下來會嚴格監督工程進度確保如期通車之外，更會持續爭取花東快速道路建設，儘早完成環島公路的目標。

傅崐萁說，民國108年12月，行政院就核定蘇花安可行性研究報告，民國113年5月14日通過環評初審，8月6日完成環評大會審查，交通部於民國113年9月13日正式提報國發會，11月再呈報行政院，民國114年8月13日終於全案拍板。未來既有路段截彎取直提升安全，大幅減少極端氣候預警性封路機率，從蘇澳接蘇花改與蘇花安到花蓮，提供花東民眾一條完整安全回家的路。

傅崐萁指出，依照行政院最終核定，蘇花安計畫總經費1056.48億元，其中工程建造經費1045.18 億元，用地取得及拆遷補償費11.3億元。計畫期程為民國114年至123年，預計全線於民國121年通車，另於民國122年至123年辦理交控、機電整合與調校。

傅崐萁表示，去年0403地震後，東部地質鬆軟，鐵公路每遇大雨就崩石路斷，嚴重影響居民生活及產業發展。相較於蘇花改從可行性研究通過後11個月就動工，蘇花安歷時將近六年才核定，他本屆會期當中至少向行政院長及交通部長，當面質詢及陳情不下十次，皇天不負苦心人，最快八年後，蘇花安就可銜接蘇花改，花蓮鄉親總算可以安全返家。

傅崐萁總結，蘇花安建設計畫落定，但環島公路網還差最後一塊—花東快速公路，他認為今日不做明日會後悔，從民國105年爭取花東快時，總經費800多億，如今民國114年再評估，工程經費已飆至約4千億，希望政府能重視交通平權，也讓台灣的交通基礎建設更完善，早日核定花東快一案。

花蓮 蘇花安 行政院 傅崐萁 蘇花改 蘇花公路

延伸閱讀

美對台關稅到底是不是疊加 傅崐萁喊話賴清德：立刻說清楚

726投入罷免傅崐萁 童子賢今推動核三重啟公投：理念不相違背

普發1萬擴大內需最重要 傅崐萁喊話卓榮泰：乘數效果5倍趕快發

美關稅20％危機 傅崐萁：民進黨掏空台灣35兆、三代人努力

相關新聞

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統指國人誤會

賴清德總統今天下午視導楊柳颱風工作會報時，針對上次丹娜絲颱風勘災時說「法律規定國軍是不能進去民房」引發爭議，賴清德澄清他...

風災重建條例協商都能吵 韓國瑜忍不住說「二字」又引戰火

立法院長韓國瑜今日下午主持「丹娜絲颱風災後重建條例」黨團協商，民眾黨團副總召張啓楷抗議台東縣被丟包，未被列入災區其中，與...

性平爭議延燒！王世堅、陳茂松中常會後起爭執 追罵：你最聰明先來講

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，引發黨內互打。身兼民進黨主席的賴清...

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

今年7月26日大罷免投票後，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰昨指出，必要時會對重要人事做應有處理，向國人...

【重磅快評】「為何有疑美論？」 林飛帆不妨問問賴清德

國安會副秘書長林飛帆接受網媒專訪時拋出一個大哉問：「為什麼會有疑美論？」美國總統川普對台加徵「20％+N」對等關稅、台積...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。