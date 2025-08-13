徐巧芯反罷狠酸賴清德「兩不一沒有」 嗆賴這件事丟臉

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
立委馬文君今在國姓辦反惡罷宣講，黨內立委徐巧芯到場聲援站台。圖／擷取自馬文君臉書直播
楊柳颱風今天傍晚快閃出海，南投立委馬文君罷免宣講晚會照樣登場，黨內立委徐巧芯仍到南投為馬站台。她砲轟賴清德總統，關稅不行、關人很會；清德不行、清算很會；選票沒有、傳票很多，還狠嗆「關稅高於賴清德的民調，丟臉。」

馬文君在國姓楞嚴宮「惡罷退散平安大會」，除了徐巧芯，立委羅智強民眾黨前立委蔡壁如等到場站台，縣長許淑華為因應颱風坐鎮災變中心未能到場，但與無黨籍立委高金素梅同樣錄影片聲援，同聲呼籲支持馬文君，823投不同意罷免。

徐巧芯一上台就率眾連聲高呼「大惡罷，大失敗」，她表示，她初入立法院到國防外交委員會，「馬姐」總是不吝分享帶著她，加上又都是「鏡檢」鏡周刊狙擊過的對象，平常就她們兩人在國防外交委員會內相依為命，所以感情很好。

之後她話鋒一轉，連番砲轟賴清德總統，痛批賴清德上任一年多，除了大罷免外，沒有任何作為，尤其726惡罷失敗後，該回歸兩件最重要的事就是「救災」及「關稅」，只想著鬥爭，讓人看見選不贏就要翻桌，以及司法不公。

許巧芯狠酸，賴清德執政「關稅不行、關人很會」，一大堆抓德抓，羈押的羈押；「清德不行、清算很會」光是公車廣告掛不同意罷免，都要發公文清算羅智強；「選票沒有、傳票很多」，到處把人拉去檢察官那，一個一個拉去問。

她也怒嗆，賴清德現在的民調只有28%，而台美現在談出來的關稅樓地板是20%，還要疊加原本的稅率，結果「我們現在的關稅，還高於賴清德的民調，丟不丟臉。」而這就是他硬要搞大惡罷所嘗到的苦果，接下來823也要繼續讓大罷免大烙賽。

