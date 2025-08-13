丹娜絲風災重建預算加碼到600億元 本周五三讀特別條例

丹娜絲颱風自7月6日撲台，造成南台灣嚴重災損，至今尚未完全恢復，立法院長韓國瑜今下午2時30分，召集黨團協商「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」等，經將近5小時的協商，終於達成共識，協助災後重建特別預算由560億元，提高為600億元。

根據行政院版本特別條例，用於災後重建特別預算原訂560億元，國民黨團提案加碼40億元，提高到600億元。國民黨團總召傅崐萁表示，復原重建項目既然新增工資，金額應相應提高，仍可視情況調整。民進黨團也支持加碼至600億元。民眾黨團也同意。

民眾黨團版本則在特別條例第5條增訂，特別預算案未完成法定程序前，得報經行政院同意先行支付部分經費並送立法院備查；中央補助地方經費應依補助目的及項目使用，不得移作他用。

國民黨團書記長王鴻薇表示，國民黨團提出600億元重建金額通過。為加速重建，除治水，電力，電信工程，均須於明年底拚完成。周五院會即可三讀通過。

