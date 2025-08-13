快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜今下午2時30分，召集黨團協商「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」等，經將近5小時的協商，終於達成共識，協助災後重建特別預算由560億元，提高為600億元。國民黨團書記長王鴻薇表示，周五院會即可三讀通過。圖／截自立法院議事直播
丹娜絲颱風自7月6日撲台，造成南台灣嚴重災損，至今尚未完全恢復，立法院長韓國瑜今下午2時30分，召集黨團協商「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」等，經將近5小時的協商，終於達成共識，協助災後重建特別預算由560億元，提高為600億元。

根據行政院版本特別條例，用於災後重建特別預算原訂560億元，國民黨團提案加碼40億元，提高到600億元。國民黨團總召傅崐萁表示，復原重建項目既然新增工資，金額應相應提高，仍可視情況調整。民進黨團也支持加碼至600億元。民眾黨團也同意。

民眾黨團版本則在特別條例第5條增訂，特別預算案未完成法定程序前，得報經行政院同意先行支付部分經費並送立法院備查；中央補助地方經費應依補助目的及項目使用，不得移作他用。

國民黨團書記長王鴻薇表示，國民黨團提出600億元重建金額通過。為加速重建，除治水，電力，電信工程，均須於明年底拚完成。周五院會即可三讀通過。

災後 國民黨 韓國瑜 傅崐萁 王鴻薇 民進黨 丹娜絲颱風

相關新聞

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統指國人誤會

賴清德總統今天下午視導楊柳颱風工作會報時，針對上次丹娜絲颱風勘災時說「法律規定國軍是不能進去民房」引發爭議，賴清德澄清他...

性平爭議延燒！王世堅、陳茂松中常會後起爭執 追罵：你最聰明先來講

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，引發黨內互打。身兼民進黨主席的賴清...

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

今年7月26日大罷免投票後，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰昨指出，必要時會對重要人事做應有處理，向國人...

【重磅快評】「為何有疑美論？」 林飛帆不妨問問賴清德

國安會副秘書長林飛帆接受網媒專訪時拋出一個大哉問：「為什麼會有疑美論？」美國總統川普對台加徵「20％+N」對等關稅、台積...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

丹娜絲風災重建預算加碼到600億元 本周五三讀特別條例

