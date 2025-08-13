防颱動員逾3萬兵力 賴總統：國軍救災幾十年來無一例外

楊柳颱風來襲，賴清德總統13日下午赴新店視察中央災害應變中心。他表示，這次楊柳颱風，國軍待命總兵力高達3萬1,573人，國軍投入救災是重要工作之一，這幾十年來通通都是如此，除了保家衛國，有發生天然災害，國軍也都義不容辭站在第一線幫助受災民眾。

賴總統表示，針對中度颱風楊柳來襲，中央和地方政府都積極投入各項應變工作，大家辛苦了。中央應變中心這段時間，不管是面對丹娜絲颱風、西南氣流，或是這次楊柳颱風，各單位都善盡職責，在應變中心協助解決各縣市的災情，他向大家表示感謝。

賴總統提到，之前丹娜絲颱風，有一位台電同仁，為了要進行搶修復電的工作，不幸發生意外身亡，這次經濟部依然保持相當積極的態度搶修電力，特別針對台東縣的請求，多數在今晚就可以復電，少數地區最晚會在明天中午復電，他向台電全體同仁表示感激。

賴總統說，請NCC特別留意，如果電線桿倒塌，或基地台損壞，除了電跟水是民眾重要的需求以外，通訊也是。希望NCC要有積極的應變措施，不只有中華電信（2412），其他兩家電信公司都應該到齊，這樣才有辦法讓一般民眾生活不至於造成太大的影響，這些都應該列為SOP。

賴總統也說，12日立法院有立委特別質詢行政院長卓榮泰，國軍投入救災的情況。這次楊柳颱風，國軍待命總兵力就高達3萬1,573人，車輛機具就有34類3,304輛，可見國軍投入救災是重要工作之一，過去如此，現在也如此，並沒有例外。

賴總統提到，上次丹娜絲颱風，他第一次到台南勘查災情的時候，第一站是在麻豆，看麻豆農民文旦損失情況，就有立委希望國軍能夠盡量派員協助，當時他也指示，雖然正值漢光演習期間，仍請國防部能夠就餘裕兵力，能夠多多派遣幫助受災民眾解決一些問題。

賴總統說，他第二次去台南西寮，那邊有很多房子都被吹倒，當時國軍就已經在當地救災。現場有一位民眾是他的好朋友，住在台南市東區那邊，因為知道他要去，就特別來詢問，看國軍可不可以幫忙進入屋內，協助屋內的傢俱或是屋內整理。

賴總統解釋，國防部本來就有訓令，應該盡量避免進入私人財產範圍內，並且過去經驗上，有發生過一些誤解，衍生出糾紛，所以當下他才表達，希望地方上廟宇主委或社區理事長，也能夠多多請社區民眾一起幫忙，結果被誤會以為他拒絕國軍投入救災。

賴總統坦言，其實國軍幾十年來通通都是如此，除了保家衛國，有發生天然災害，國軍也都義不容辭站在第一線幫助受災民眾，從這次楊柳颱風整備情況就可以看得出來。他也希望立法院能夠了解，社會大眾也能夠了解國軍的辛苦，還有國軍一直是跟民眾站在一起。

另外，賴總統也有幾點提醒：

第一，丹娜絲颱風在嘉義跟台南造成很多房子損壞，這次颱風要來，所以雖然風雨沒有預期得大，但也要請台南市政府特別留意，中央可以幫助，也應該協助，就是屋頂帆布的固定，然後該撤離的民眾、該安置的民眾也應該要做到位，這一點特別請劉指揮官跟台南市政府這邊來協助。 第二，繼日前丹娜絲颱風跟西南氣流，這次楊柳颱風也會累積龐大雨量，請應變中心特別留意，土石流潛勢地區該撤離就應該撤離，該安置也應該要安置，避免一些意外產生。 第三點，水、電、通訊都應該列為基本生活所需。特別過去關注比較少的是通訊，這次丹娜絲颱風之後，他到台南和其他縣市去，都有民眾反應，水是最早恢復，再來是電，通訊卻反而是留到最後，希望這點可以加強改進。

