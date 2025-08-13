聽新聞
影／「不能進民房」賴清德澄清被誤會 國軍會義不容辭幫忙
賴清德總統下午前往中央災害應變中心，瞭解楊柳颱風最新災情監控及各縣市防災工作，並和包括台東、高雄、澎湖等地方首長連線，指示救災工作。
總統賴清德今天視導楊柳颱風工作會報時，針對上次丹娜絲颱風勘災時表達，法律規定國軍是不能進去民房，引起爭議，賴清德下午澄清表示請社區的民眾也能夠幫忙，結果被誤會拒絕國軍救災，賴清德並強調國軍會義不容辭站在第一線幫助受災的民眾。
