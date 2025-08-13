快訊

副總統蕭美琴見拉脫維亞國會團 感謝挺台參與國際事務

中央社／ 台北13日電
副總統蕭美琴。記者胡經周／攝影
副總統蕭美琴。記者胡經周／攝影

副總統蕭美琴今天接見「拉脫維亞國會友台小組訪問團」，她感謝拉脫維亞支持台灣有意義參與國際事務，並表示，兩國都曾共同經歷民主化歷程，相信雙方人民展現出的高度韌性，可以讓彼此相互學習與分享。

副總統上午接見由拉脫維亞國會友台小組主席契爾錢妮（Ingrīda Circene，另譯：齊翠蓮）所率訪團，副總統致詞時首先歡迎訪團來訪，並代表總統賴清德感謝拉脫維亞對台灣的友誼與支持，訪賓不遠千里組團到台灣，正是兩國深厚情誼的展現，也感謝拉脫維亞人民持續支持台灣有意義參與國際事務。

副總統提到，台灣與拉脫維亞在產業方面有許多交流與合作機會，特別是在無人機及其他無人系統等新興科技領域。儘管兩國在地理上相距遙遠，但同樣經歷民主化歷程，雙方人民均展現出高度韌性，相信彼此有許多可以進一步相互學習與分享之處。

