風災重建條例協商都能吵 韓國瑜忍不住說「二字」又引戰火

立法院長韓國瑜今日下午主持「丹娜絲颱風災後重建條例」黨團協商，民眾黨團副總召張啓楷抗議台東縣被丟包，未被列入災區其中，與民進黨立委莊瑞雄、蔡易餘發生言語交鋒。韓國瑜見雙方吵得不可開交，趕忙緩頰說都是為了台灣的災民，並點名國民黨團書記長王鴻薇發言，民進黨團幹事長吳思瑤準備，「其他的請『閉嘴』」，莊瑞雄回嗆，「什麼請閉嘴，講得那麼難聽」。

韓國瑜今日下午主持朝野黨團協商，主題包括「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」等案及研商「中選會函請本院就趙偉程先生領銜提出之全國性公民投票案提出意見書」。

針對風災重建，韓國瑜請災區立委每人發言兩分鐘。國民黨立委王育敏表示，嘉義這次受創嚴重，她要幫屋頂損壞民眾請命，目前補助針對中低收入戶，政府才全額補助。嘉義縣是老人全國最多縣市，很多老宅是65歲以上老人居住，如果是超過65歲以上老人居住，政府有責任協助修繕屋頂。

莊瑞雄說，颱風「楊柳」今從台東、屏東進來，他擔心這次楊柳造成的災情會比丹娜絲還大，是不是政院、立院要精準掌握地方災害，不要侷限丹娜絲跟728豪雨，也要納入楊柳颱風。說明欄裡有寫到的縣市都畫掉，只要有受到風災的損傷的、有公告的就應該納入範圍。

民進黨立委陳瑩也說，這次條例說明欄列舉的縣市是否拿掉，避免造成誤解。「莫拉克颱風災後重建特別條例」一樣沒有列舉縣市，她同意應該把楊柳颱風列入這次範圍。

第一條按照民眾黨版本通過，但協商到第二條時，張啓楷表示，民眾黨加了「黃偉哲條款」，要專款專用，不能挪用，核實核發且強化監督。他也質疑台東縣被丟包。國民黨團總召傅崐萁表示，行政院提出版本本來就很多縣市沒有納入，但是在說明欄必須明確標示。

根據「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」第二條，「本條例所定災區，為因丹娜絲颱風及728豪雨災後之受創地區，其範圍由行政院公告之。」說明欄提及，條例所定災區，包括丹娜絲颱風災後及114年7月28日起連續數日，於台南市、 高雄市、嘉義縣（市）及屏東縣等縣（市）發生豪雨、大豪雨而致災地區；以及台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等縣（市）有因此致災之地區，其範圍由行政院公告。

民眾黨版本是將台南市、高雄市 、嘉義縣（市）、屏東縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及台東縣等明文列舉。

莊瑞雄認為，把說明欄的縣市全都刪掉就可以避免誤會，如果一一舉例，會舉不完。張啓楷認為，如果沒有列入，這是有人會被「丟包」。莊瑞雄、蔡易餘等人接續與張啓楷爆發口角。

韓國瑜為維持議事秩序，表示等等要講話請徵詢他的意見再發言，「要講什麼都可以，我們不是打擂台，我們都為了台灣的災民」。他點名王鴻薇請發言，吳思瑤請準備，「其他的請閉嘴」。莊瑞雄回應，「沒啦，什麼請閉嘴，講得那麼難聽，吵架就是人家按（按鈕）的，什麼不要吵架」。

王鴻薇成為戰火中的理性發言者，表示「好啦，不要吵架」。她說，尊重行政院提的版本，受災地區由行政院公告，但行政院版本說明欄提到的區域等，細數每個縣市，沒被放進去的就會擔心。為讓大家安心，在說明欄部分，建議包括台中市、台東縣、花蓮縣、苗栗縣等縣市，範圍授權由行政院公告。

吳思瑤也呼應王鴻薇的建議，說「關心的人都在現場，有人當著莊瑞雄的面說他把台東丟包，莊瑞雄情感上難接受」，「我們不再吵這個好嗎？就放進來。」韓國瑜宣布，說明欄再加花蓮、台東、苗栗即可，沒什麼好吵。

