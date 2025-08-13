接見亞洲台商總會 江啟臣：立院永遠是台商娘家

快訊

中央社／ 台北13日電
立法院副院長江啟臣（中）今天接見亞洲台灣商會聯合總會第33屆總會長陳舒琴（左4）一行，江啟臣表示，立法院永遠是台商的娘家，只要台商有需求，立法院都將全力支援。 立法院提供／中央社
立法院副院長江啟臣今天接見亞洲台灣商會聯合總會第33屆總會長陳舒琴一行，江啟臣表示，肯定亞總長期協助政府拓展對外關係，期待未來亞總能為亞洲台商的團結與繁榮開創新猷，立法院永遠是台商的娘家，只要台商有需求，立法院都將全力支援。

立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委柯志恩民進黨立委郭昱晴等人陪同下，接見亞洲台灣商會聯合總會第33屆總會長陳舒琴及幹部一行。

江啟臣致詞時表示，他自接任「中華民國立法院世界台商之友會」會長以來，多次出席各洲台商總會聯席會議，親身感受到台商在世界各地深耕的韌性，以及對國家所作出的積極貢獻，深表敬佩。

江啟臣指出，肯定亞總自創會以來，長期凝聚僑界向心力，協助政府拓展對外關係。他期待未來一年，在陳舒琴與新團隊的帶領下，亞總能在既有基礎上再攀高峰，為亞洲台商的團結與繁榮開創新猷。

江啟臣表示，雖然本屆立法院三黨均未過半，但朝野一致支持台商。立法院永遠是台商的娘家，無論台商身處世界何方，只要有需求，立法院都將全力支援。

陳舒琴指出，昨天參加僑委會舉辦的「海外信保基金協助受美對等關稅影響僑台商開辦紓困專案」活動，深切感受到政府對台商的關懷與支持。誠摯邀請江啟臣以「中華民國立法院世界台商之友會」會長身分，出席今年12月將於新加坡舉行的亞總第33屆第2次理監事聯席會議。

陳舒琴表示，台灣與新加坡經貿關係密切，面對「對等關稅」所帶來的嚴峻挑戰，亞總將全力整合亞洲各國資源，協助台商靈活因應。

陳舒琴指出，將秉持「至真、至善、至美」的精神，帶領「亞總」推進兩大目標，打造「綠色通道」，便利台商回台落葉歸根，帶回寶貴經驗、產業與資源；建立共榮共好的台商圈，加強海內外台商交流與合作，創造共同繁榮。

陳舒琴說，感謝立法院對台商的支持，並承諾海外台商與僑胞將持續奮鬥，把危機化為轉機，並在關鍵時刻發揮實質影響力支持台灣。

台商 立法院 江啟臣 新加坡 國民黨 民進黨 柯志恩 郭昱晴

