接見亞洲台商總會 江啟臣：立院永遠是台商娘家

立法院副院長江啟臣今天接見亞洲台灣商會聯合總會第33屆總會長陳舒琴一行，江啟臣表示，肯定亞總長期協助政府拓展對外關係，期待未來亞總能為亞洲台商的團結與繁榮開創新猷，立法院永遠是台商的娘家，只要台商有需求，立法院都將全力支援。

立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委柯志恩、民進黨立委郭昱晴等人陪同下，接見亞洲台灣商會聯合總會第33屆總會長陳舒琴及幹部一行。

江啟臣致詞時表示，他自接任「中華民國立法院世界台商之友會」會長以來，多次出席各洲台商總會聯席會議，親身感受到台商在世界各地深耕的韌性，以及對國家所作出的積極貢獻，深表敬佩。

江啟臣指出，肯定亞總自創會以來，長期凝聚僑界向心力，協助政府拓展對外關係。他期待未來一年，在陳舒琴與新團隊的帶領下，亞總能在既有基礎上再攀高峰，為亞洲台商的團結與繁榮開創新猷。

江啟臣表示，雖然本屆立法院三黨均未過半，但朝野一致支持台商。立法院永遠是台商的娘家，無論台商身處世界何方，只要有需求，立法院都將全力支援。

陳舒琴指出，昨天參加僑委會舉辦的「海外信保基金協助受美對等關稅影響僑台商開辦紓困專案」活動，深切感受到政府對台商的關懷與支持。誠摯邀請江啟臣以「中華民國立法院世界台商之友會」會長身分，出席今年12月將於新加坡舉行的亞總第33屆第2次理監事聯席會議。

陳舒琴表示，台灣與新加坡經貿關係密切，面對「對等關稅」所帶來的嚴峻挑戰，亞總將全力整合亞洲各國資源，協助台商靈活因應。

陳舒琴指出，將秉持「至真、至善、至美」的精神，帶領「亞總」推進兩大目標，打造「綠色通道」，便利台商回台落葉歸根，帶回寶貴經驗、產業與資源；建立共榮共好的台商圈，加強海內外台商交流與合作，創造共同繁榮。

陳舒琴說，感謝立法院對台商的支持，並承諾海外台商與僑胞將持續奮鬥，把危機化為轉機，並在關鍵時刻發揮實質影響力支持台灣。

