「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴清德認遭誤會澄清了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
丹娜絲颱風重創南台灣，賴清德總統勘災時一連串「國軍主要任務是保護國家，不能所有事情都需要國軍」的發言，引發爭議。記者劉學聖／攝影

總統賴清德今天下午視導楊柳颱風工作會報時，針對上次丹娜絲颱風勘災時說「法律規定國軍是不能進去民房」引發爭議，賴清德澄清他是請社區的民眾也能夠幫忙結果被誤會拒絕國軍救災，賴清德表示，國軍義不容辭會站在第一線幫助受災的民眾。

中央災害應變中心今天下午舉行第6次工作會報，總統賴清德特地到場視導，除聽取相關部會防颱整備狀況外，也與台東縣長饒慶鈴、高雄市長陳其邁及澎湖縣長陳光復進行視訊連線。

賴清德會中致詞時先感謝中央和地方政府都積極投入各項應變工作，以及台電人員的辛勞。賴清德接著表示，昨天立法院有立委特別質詢行政院院長國軍投入救災的情況，上次他到台南勘災時，因為有很多房子被吹倒，有1位當地廟宇的主任委員，也是他的好朋友特別提到，希望國軍可以幫忙進入屋內協助屋內的傢俱或是屋內的整理。

賴清德表示，因為有鑑於過去國防部本來就有訓令，應該盡量避免進入這個私人的財產範圍內，因為過去的經驗有發生過一些誤解，然後衍生出糾紛，所以他特別跟這個當地廟宇的主任委員表示因為國軍有這個規定，也希望廟的主委或是社區的理事長也能夠多多請社區的民眾幫忙，結果被誤會以為拒絕國軍投入救災。

賴清德澄清表示，國軍幾10年來除了保家衛國，當發生天然災害時國軍也都義不容辭，站在第一線幫助受災的民眾。從這一次颱風整備的情況就可以看得出來，也希望立法院及社會大眾能夠了解國軍的辛苦。

賴清德針對拒絕國軍進去民房救災回應了。記者黃子騰／攝影

