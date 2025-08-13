快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

傳言不斷…內閣改組被點名 邱泰源：每一天把該做的工作做好

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
外傳執政黨預計8月23日後展開小幅度改組，衛福部長邱泰源（左）出席「健康台灣全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動前，被媒體詢問內閣改組一事。他表示，現在行政團隊每一個人面對國家發展最重要、最需考慮的，是每一天把該做的工作做好。記者林俊良／攝影
外傳執政黨預計8月23日後展開小幅度改組，衛福部長邱泰源（左）出席「健康台灣全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動前，被媒體詢問內閣改組一事。他表示，現在行政團隊每一個人面對國家發展最重要、最需考慮的，是每一天把該做的工作做好。記者林俊良／攝影

美國關稅、726罷免等爭議衝擊下，內閣改組傳言不斷，行政院長卓榮泰也鬆口，必要時會對重要人事做應該有的處理。遭外界點名下台的衛福部長邱泰源今天回應媒體，強調自己每天把該做的事做好，「其他都不是自己所考慮的」。

外傳執政黨預計8月23日後展開內閣小幅度改組，衛福部長邱泰源今參與「健康台灣全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動前，被媒體詢問內閣改組一事。他表示，現在行政團隊每一個人面對國家發展最重要、最需考慮的，是每一天把該做的工作做好，其他都不是「我們考慮的」。

邱泰源不忘細數衛福部的付出，他指出，以衛福部來說，除了醫藥衛生外，還需注意改善醫療環境、注意防疫及社會福利等，並落實健康台灣11項願景工作，衛福部團隊日以繼夜努力，在人民照顧方面，做出更周全的成果，感謝賴清德總統、行政院長卓榮泰的領導下，讓行政團隊大家一起合作、一起努力，而衛福部會持續努力。

衛福部長邱泰源（左四）今出席「健康台灣全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動，與前副總統陳建仁（右二）、中央研究院院士楊泮池（右三）等人同台揭幕。記者林俊良／攝影
衛福部長邱泰源（左四）今出席「健康台灣全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動，與前副總統陳建仁（右二）、中央研究院院士楊泮池（右三）等人同台揭幕。記者林俊良／攝影
外傳執政黨預計8月23日後展開小幅度改組，衛福部長邱泰源（右）下午出席「健康台灣全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動前，被媒體詢問內閣改組一事。他表示，現在行政團隊每一個人面對國家發展最重要、最需考慮的，是每一天把該做的工作做好，其他都不是「我們考慮的」。記者林俊良／攝影
外傳執政黨預計8月23日後展開小幅度改組，衛福部長邱泰源（右）下午出席「健康台灣全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動前，被媒體詢問內閣改組一事。他表示，現在行政團隊每一個人面對國家發展最重要、最需考慮的，是每一天把該做的工作做好，其他都不是「我們考慮的」。記者林俊良／攝影
衛福部長邱泰源（右）今出席「健康台灣全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動，與前副總統陳建仁（左）、中央研究院院士楊泮池（中）握手致意。記者林俊良／攝影
衛福部長邱泰源（右）今出席「健康台灣全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動，與前副總統陳建仁（左）、中央研究院院士楊泮池（中）握手致意。記者林俊良／攝影

內閣 團隊 衛福部

延伸閱讀

邱泰源提「辦聯誼」解決少子女化 婦團：搞錯重點

解決台灣少子化 可以多辦聯誼？邱泰源挨批「畫錯重點」今回應了

鼓勵聯誼挨批 邱泰源：解決少子女化整體面著手

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

相關新聞

性平爭議延燒！王世堅、陳茂松中常會後起爭執 追罵：你最聰明先來講

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，引發黨內互打。身兼民進黨主席的賴清...

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

今年7月26日大罷免投票後，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰昨指出，必要時會對重要人事做應有處理，向國人...

【重磅快評】「為何有疑美論？」 林飛帆不妨問問賴清德

國安會副秘書長林飛帆接受網媒專訪時拋出一個大哉問：「為什麼會有疑美論？」美國總統川普對台加徵「20％+N」對等關稅、台積...

分析疑美論背後動機、目的 林飛帆：漢光演習過程有很多假訊息操作

國安會副秘書長林飛帆今（13日）在網路節目齊有此理分析疑美論背後動機和操作模式，他說，疑美論對中國最有好處，這些認知作戰...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴清德認遭誤會澄清了

總統賴清德今天下午視導楊柳颱風工作會報時，針對上次丹娜絲颱風勘災時說「法律規定國軍是不能進去民房」引發爭議，賴清德澄清他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。