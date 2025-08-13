傳言不斷…內閣改組被點名 邱泰源：每一天把該做的工作做好
美國關稅、726罷免等爭議衝擊下，內閣改組傳言不斷，行政院長卓榮泰也鬆口，必要時會對重要人事做應該有的處理。遭外界點名下台的衛福部長邱泰源今天回應媒體，強調自己每天把該做的事做好，「其他都不是自己所考慮的」。
外傳執政黨預計8月23日後展開內閣小幅度改組，衛福部長邱泰源今參與「健康台灣全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動前，被媒體詢問內閣改組一事。他表示，現在行政團隊每一個人面對國家發展最重要、最需考慮的，是每一天把該做的工作做好，其他都不是「我們考慮的」。
邱泰源不忘細數衛福部的付出，他指出，以衛福部來說，除了醫藥衛生外，還需注意改善醫療環境、注意防疫及社會福利等，並落實健康台灣11項願景工作，衛福部團隊日以繼夜努力，在人民照顧方面，做出更周全的成果，感謝賴清德總統、行政院長卓榮泰的領導下，讓行政團隊大家一起合作、一起努力，而衛福部會持續努力。
