疑違反行政中立 王鴻薇揭衛福部人員上班時間翻拍公文傳網

國民黨立委王鴻薇日前被網友攻擊，動輒發函要求公家機關提供標案資料，且公布相關公文。王鴻薇今日質疑公務員違反行政中立，她說，為了監督預算，她在8月1日時發函各部會，要求提供標案相關資料，然而相關文書卻在8月6日早上時遭到衛福部裡的人員翻拍，並以嘲諷字眼發布在「Threads」上。

王鴻薇指出，她要強調，「我們感謝公務員的辛勞付出，也絕對尊重公務員的言論自由及政治傾向」，但是在上班時間不斷在Threads上發文攻擊在野黨，甚至直接拍攝公務電腦畫面上的公文資料來發文，這樣的行為，已經明顯違反行政中立，也違反行政院文書處理手冊第69點相關規定。

王鴻薇強調，「這樣的行為，我們絕對不會容忍，更不會因為這樣，就影響我監督的力道。」

