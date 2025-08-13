快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

聽新聞
0:00 / 0:00

疑違反行政中立 王鴻薇揭衛福部人員上班時間翻拍公文傳網

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

國民黨立委王鴻薇日前被網友攻擊，動輒發函要求公家機關提供標案資料，且公布相關公文。王鴻薇今日質疑公務員違反行政中立，她說，為了監督預算，她在8月1日時發函各部會，要求提供標案相關資料，然而相關文書卻在8月6日早上時遭到衛福部裡的人員翻拍，並以嘲諷字眼發布在「Threads」上。

王鴻薇指出，她要強調，「我們感謝公務員的辛勞付出，也絕對尊重公務員的言論自由及政治傾向」，但是在上班時間不斷在Threads上發文攻擊在野黨，甚至直接拍攝公務電腦畫面上的公文資料來發文，這樣的行為，已經明顯違反行政中立，也違反行政院文書處理手冊第69點相關規定。

王鴻薇強調，「這樣的行為，我們絕對不會容忍，更不會因為這樣，就影響我監督的力道。」

國民黨立委王鴻薇今日質疑公務員違反行政中立，她說，為了監督預算，她在8月1日時發函各部會，要求提供標案相關資料，相關文書在8月6日早上時遭到衛福部裡的人員翻拍，並以嘲諷字眼發布在「Threads」上。圖／王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇今日質疑公務員違反行政中立，她說，為了監督預算，她在8月1日時發函各部會，要求提供標案相關資料，相關文書在8月6日早上時遭到衛福部裡的人員翻拍，並以嘲諷字眼發布在「Threads」上。圖／王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇今日質疑公務員違反行政中立，她說，為了監督預算，她在8月1日時發函各部會，要求提供標案相關資料，然而相關文書卻在8月6日早上時遭到衛福部裡的人員翻拍，並以嘲諷字眼發布在「Threads」上。圖／王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇今日質疑公務員違反行政中立，她說，為了監督預算，她在8月1日時發函各部會，要求提供標案相關資料，然而相關文書卻在8月6日早上時遭到衛福部裡的人員翻拍，並以嘲諷字眼發布在「Threads」上。圖／王鴻薇臉書

Threads 王鴻薇 公務員 國民黨 衛福部 行政院 行政中立

延伸閱讀

林明昕外交失禮扯立院刪預算 王鴻薇：假道歉真政爭

民眾黨維持「2年條款」將換血 王鴻薇盼繼續合作：有遺憾也有期待

網傳調閱標案資料公文 王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

網稱台積電股價漲等於布局正確 王鴻薇：喪事喜辦非常危險

相關新聞

性平爭議延燒！王世堅、陳茂松中常會後起爭執 追罵：你最聰明先來講

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，引發黨內互打。身兼民進黨主席的賴清...

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

今年7月26日大罷免投票後，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰昨指出，必要時會對重要人事做應有處理，向國人...

【重磅快評】「為何有疑美論？」 林飛帆不妨問問賴清德

國安會副秘書長林飛帆接受網媒專訪時拋出一個大哉問：「為什麼會有疑美論？」美國總統川普對台加徵「20％+N」對等關稅、台積...

分析疑美論背後動機、目的 林飛帆：漢光演習過程有很多假訊息操作

國安會副秘書長林飛帆今（13日）在網路節目齊有此理分析疑美論背後動機和操作模式，他說，疑美論對中國最有好處，這些認知作戰...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

傳言不斷…內閣改組被點名 邱泰源：每一天把該做的工作做好

美國關稅、726罷免等爭議衝擊下，內閣改組傳言不斷，行政院長卓榮泰也鬆口，必要時會對重要人事做應該有的處理。遭外界點名下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。