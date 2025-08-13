聽新聞
0:00 / 0:00
疑違反行政中立 王鴻薇揭衛福部人員上班時間翻拍公文傳網
國民黨立委王鴻薇日前被網友攻擊，動輒發函要求公家機關提供標案資料，且公布相關公文。王鴻薇今日質疑公務員違反行政中立，她說，為了監督預算，她在8月1日時發函各部會，要求提供標案相關資料，然而相關文書卻在8月6日早上時遭到衛福部裡的人員翻拍，並以嘲諷字眼發布在「Threads」上。
王鴻薇指出，她要強調，「我們感謝公務員的辛勞付出，也絕對尊重公務員的言論自由及政治傾向」，但是在上班時間不斷在Threads上發文攻擊在野黨，甚至直接拍攝公務電腦畫面上的公文資料來發文，這樣的行為，已經明顯違反行政中立，也違反行政院文書處理手冊第69點相關規定。
王鴻薇強調，「這樣的行為，我們絕對不會容忍，更不會因為這樣，就影響我監督的力道。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言