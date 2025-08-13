解決台灣少子化 可以多辦聯誼？邱泰源挨批「畫錯重點」今回應了

台灣生育率最低，少子女化成國安危機，衛福部長邱泰源日前提出解決少子化的四大方向，提及「可以多辦聯誼」，被批畫錯重點。邱泰源今天為自己辯護，強調當時談話重點是四大方向，聯誼只是順口一提，他強調「解決少子化，絕對不是只靠聯誼」。

今年7月26日大罷免投票後，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰昨指出，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。其中，衛福部長邱泰源遭外界點名，恐在此波內閣改組名單當中。近日邱泰源在回應「少子化」議題時提到四大方向，其一是提高婚育意願，他舉例「舉辦六師聯誼」，外界批評，此番言論是不了解台灣生育的困境，甚至是種傷害。

邱泰源今參與「健康台灣 全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動前受訪表示，國家面對少子化問題，目前在四大方向持續努力，包括減少育兒負擔、增進母嬰健康、跨部會協力，以及提高婚育意願等四大方向下手，且投入愈來愈多資源。

邱泰源說，解決少子化，絕對不是只靠聯誼就能解決，但在高度的職場環境，大家應該要多增加接觸、互動的機會，正好最近六師舉辦聯誼會，因此，才建議可以多舉辦這類的活動。

他也說，要解決少子化，最重要的仍需考量整體性。任何專家建議，都虛心接受，少子化這是國家重要的問題，只要有好的意見，一定趕快採納來改善。同時讓男性多參與育兒照顧，改扁家庭價值觀，與女性一起努力提升生育率。

時代力量黨主席王婉諭在臉書批評，邱泰源身為衛福部長，是否真正理解女性在台灣生育的困境？如果看不到體制的問題、制度的壓力、社會的價值觀如何推著我們一步步退縮，卻只會說「辦聯誼」，那不只是輕忽，而是一種傷害。

商品推薦