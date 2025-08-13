快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

聽新聞
0:00 / 0:00

解決台灣少子化 可以多辦聯誼？邱泰源挨批「畫錯重點」今回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長邱泰源說，國家面對少子化問題，正在四大方向持續努力，包括減少育兒負擔、增進母嬰健康、跨部會協力，以及提高婚育意願等四大方向下手。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源說，國家面對少子化問題，正在四大方向持續努力，包括減少育兒負擔、增進母嬰健康、跨部會協力，以及提高婚育意願等四大方向下手。記者沈能元／攝影

台灣生育率最低，少子女化成國安危機，衛福部邱泰源日前提出解決少子化的四大方向，提及「可以多辦聯誼」，被批畫錯重點。邱泰源今天為自己辯護，強調當時談話重點是四大方向，聯誼只是順口一提，他強調「解決少子化，絕對不是只靠聯誼」。

今年7月26日大罷免投票後，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰昨指出，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。其中，衛福部長邱泰源遭外界點名，恐在此波內閣改組名單當中。近日邱泰源在回應「少子化」議題時提到四大方向，其一是提高婚育意願，他舉例「舉辦六師聯誼」，外界批評，此番言論是不了解台灣生育的困境，甚至是種傷害。

邱泰源今參與「健康台灣 全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動前受訪表示，國家面對少子化問題，目前在四大方向持續努力，包括減少育兒負擔、增進母嬰健康、跨部會協力，以及提高婚育意願等四大方向下手，且投入愈來愈多資源。

邱泰源說，解決少子化，絕對不是只靠聯誼就能解決，但在高度的職場環境，大家應該要多增加接觸、互動的機會，正好最近六師舉辦聯誼會，因此，才建議可以多舉辦這類的活動。

他也說，要解決少子化，最重要的仍需考量整體性。任何專家建議，都虛心接受，少子化這是國家重要的問題，只要有好的意見，一定趕快採納來改善。同時讓男性多參與育兒照顧，改扁家庭價值觀，與女性一起努力提升生育率。

時代力量黨主席王婉諭在臉書批評，邱泰源身為衛福部長，是否真正理解女性在台灣生育的困境？如果看不到體制的問題、制度的壓力、社會的價值觀如何推著我們一步步退縮，卻只會說「辦聯誼」，那不只是輕忽，而是一種傷害。

聯誼 少子化 邱泰源 生育率 衛福部 卓榮泰 王婉諭 賴清德

延伸閱讀

鼓勵聯誼挨批 邱泰源：解決少子女化整體面著手

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

衛福部狼醫平台上線！7名醫事人員供查詢 衛福部：考量納執業醫療機構

解決少子化…邱泰源聯誼說遭批 林靜儀緩頰指女性需要「神隊友」

相關新聞

性平爭議延燒！王世堅、陳茂松中常會後起爭執 追罵：你最聰明先來講

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，引發黨內互打。身兼民進黨主席的賴清...

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

今年7月26日大罷免投票後，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰昨指出，必要時會對重要人事做應有處理，向國人...

【重磅快評】「為何有疑美論？」 林飛帆不妨問問賴清德

國安會副秘書長林飛帆接受網媒專訪時拋出一個大哉問：「為什麼會有疑美論？」美國總統川普對台加徵「20％+N」對等關稅、台積...

分析疑美論背後動機、目的 林飛帆：漢光演習過程有很多假訊息操作

國安會副秘書長林飛帆今（13日）在網路節目齊有此理分析疑美論背後動機和操作模式，他說，疑美論對中國最有好處，這些認知作戰...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

傳言不斷…內閣改組被點名 邱泰源：每一天把該做的工作做好

美國關稅、726罷免等爭議衝擊下，內閣改組傳言不斷，行政院長卓榮泰也鬆口，必要時會對重要人事做應該有的處理。遭外界點名下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。