楊柳颱風撲台恐帶強風豪雨 賴清德：中央地方齊防救災整備

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統表示，中央和地方政府要一起進行防救災整備，降低颱風對國人影響。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統表示，中央和地方政府要一起進行防救災整備，降低颱風對國人影響。圖／聯合報系資料照片

楊柳颱風襲台，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，雖然此颱風會在今天快速通過台灣，但仍預計會對東部、南部帶來強風豪雨，中央跟地方政府必須做好防救災整備，也要快速評估災損，並盡速提供必要的援助，以降低颱風對國人的影響。

賴總統指出，氣象署已經發布楊柳颱風的海上陸上颱風警報，在上午暴風圈已經接觸台灣、並會從東部登陸。對於日前受丹娜絲颱風和西南氣流豪雨影響的中南部災區，房屋損壞還沒有完成修復的弱勢受災戶，也要請黨公職與地方政府配合，做好相關措施，確保民眾生命及財產安全。

另外，賴總統也說，關於全球屈公病疫情持續加劇，國內已有17例境外移入的病例，屈公病是透過病媒蚊傳染，為避免引發本土流行，政府要與國人共同努力，落實積水容器清除，維護居家環境整潔，做好防蚊措施，共同阻斷傳播鏈，避免疫情發生。

民進黨 屈公病 賴清德 楊柳颱風 丹娜絲颱風

性平爭議延燒！王世堅、陳茂松中常會後起爭執 追罵：你最聰明先來講

【重磅快評】「為何有疑美論？」 林飛帆不妨問問賴清德

「政府秉持三原則」823核三重啟公投 賴清德：一起投下不同意票

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

性平爭議延燒！王世堅、陳茂松中常會後起爭執 追罵：你最聰明先來講

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，引發黨內互打。身兼民進黨主席的賴清...

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

今年7月26日大罷免投票後，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰昨指出，必要時會對重要人事做應有處理，向國人...

【重磅快評】「為何有疑美論？」 林飛帆不妨問問賴清德

國安會副秘書長林飛帆接受網媒專訪時拋出一個大哉問：「為什麼會有疑美論？」美國總統川普對台加徵「20％+N」對等關稅、台積...

分析疑美論背後動機、目的 林飛帆：漢光演習過程有很多假訊息操作

國安會副秘書長林飛帆今（13日）在網路節目齊有此理分析疑美論背後動機和操作模式，他說，疑美論對中國最有好處，這些認知作戰...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴清德認遭誤會澄清了

總統賴清德今天下午視導楊柳颱風工作會報時，針對上次丹娜絲颱風勘災時說「法律規定國軍是不能進去民房」引發爭議，賴清德澄清他...

