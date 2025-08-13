聽新聞
楊柳颱風撲台恐帶強風豪雨 賴清德：中央地方齊防救災整備
楊柳颱風襲台，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，雖然此颱風會在今天快速通過台灣，但仍預計會對東部、南部帶來強風豪雨，中央跟地方政府必須做好防救災整備，也要快速評估災損，並盡速提供必要的援助，以降低颱風對國人的影響。
賴總統指出，氣象署已經發布楊柳颱風的海上陸上颱風警報，在上午暴風圈已經接觸台灣、並會從東部登陸。對於日前受丹娜絲颱風和西南氣流豪雨影響的中南部災區，房屋損壞還沒有完成修復的弱勢受災戶，也要請黨公職與地方政府配合，做好相關措施，確保民眾生命及財產安全。
另外，賴總統也說，關於全球屈公病疫情持續加劇，國內已有17例境外移入的病例，屈公病是透過病媒蚊傳染，為避免引發本土流行，政府要與國人共同努力，落實積水容器清除，維護居家環境整潔，做好防蚊措施，共同阻斷傳播鏈，避免疫情發生。
