性平爭議延燒！王世堅、陳茂松中常會後起爭執 追罵：你最聰明先來講

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，引發黨內互打。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，黨內辯論應秉持三原則，第一、面對面的溝通，不隔空喊話；第二、理性的對話；第三、堅持理念，但理念是互相說服，不是零和競爭。

據轉述，今天中常會進行到臨時動議階段，和王義川同屬正國會的中常委陳茂松表示，要替王義川性平事件抱屈，他的發言根本不涉及厭女。英系中常委王世堅隨即舉手，向賴清德表達希望有30秒補充不同意見，賴同意後，王世堅回批，性平部在這件事上沒有錯，性平就是民進黨追求的價值，社會也已經做出決斷，是非對錯很清楚，若無法堅持價值理念，民進黨會走向衰亡。

眼看兩派意見僵持不下，賴清德裁示，民進黨是民主的政黨，民主的政黨自然有多元的聲音，黨內的同志就議題、價值論辯，這是民進黨的日常，是民進黨的DNA，也是民進黨的價值所在。因此，民進黨一路走來，都能在論辯的過程增進彼此的了解，互相學習彼此良善的觀點，從而進步向前。

賴清德指出，既然是黨內的對話與論辯，就沒有沒有誰辭職與否的問題，但他希望黨內的同志們在論辯的過程中，仍然可以秉持三原則。賴也向黨內喊話，從黨外到創黨，前輩們是多艱辛，才推開台灣民主的大門，經歷過多少起起伏伏、風風雨雨，才有今天的民主進步黨，各位同志都是民進黨這個大家庭的一份子，大家雖然難免意見不同，但不要忘記，大家都是兄弟姐妹。

賴清德說，政治工作的使命，是能聚集共同理念的人，凝聚更多的共識，把願景推廣給更多的人，民進黨是一個「民主」、「進步」的政黨，對民主理念的堅持，對進步價值的追求，不曾停歇腳步，請全體黨公職互相提醒、彼此勉勵，在追求民主、進步的道路上，民進黨會持續努力。

陳茂松、王世堅兩人在中常會後，再度因同性平事件看法不同，在中央黨部一樓起爭執。陳茂松一度追著王世堅罵，「是怎樣，你最聰明，你最好講，你先來講」。

陳茂松表示，這次事件有幾百通電話打到中央黨部罵性平部，應該要稍微限制，且包括詹江村、館長等人，整天講髒話不也是性平問題？性平部這些都不講，卻先砍自己人，實在沒道理。

陳茂松指出，王義川到各縣市征戰還要上節目，一天講好幾個小時，一句小小偏差，就被自己人打下去，性平部主任李晏榕不就很大？誇大到這種地步，從黨的組織來看，王義川才是上司，且程序上應該先開會，但性平部有嗎？

據轉述，今天李晏榕與政策會執行長王義川都有出席中常會，不過兩人在陳茂松、王世堅爭執過程，均並未發言。

