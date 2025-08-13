快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

性平爭議延燒！王世堅、陳茂松中常會後起爭執 追罵：你最聰明先來講

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中常委陳茂松。圖／聯合報系資料照片
民進黨中常委陳茂松。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，引發黨內互打。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，黨內辯論應秉持三原則，第一、面對面的溝通，不隔空喊話；第二、理性的對話；第三、堅持理念，但理念是互相說服，不是零和競爭。

據轉述，今天中常會進行到臨時動議階段，和王義川同屬正國會的中常委陳茂松表示，要替王義川性平事件抱屈，他的發言根本不涉及厭女。英系中常委王世堅隨即舉手，向賴清德表達希望有30秒補充不同意見，賴同意後，王世堅回批，性平部在這件事上沒有錯，性平就是民進黨追求的價值，社會也已經做出決斷，是非對錯很清楚，若無法堅持價值理念，民進黨會走向衰亡。

眼看兩派意見僵持不下，賴清德裁示，民進黨是民主的政黨，民主的政黨自然有多元的聲音，黨內的同志就議題、價值論辯，這是民進黨的日常，是民進黨的DNA，也是民進黨的價值所在。因此，民進黨一路走來，都能在論辯的過程增進彼此的了解，互相學習彼此良善的觀點，從而進步向前。

賴清德指出，既然是黨內的對話與論辯，就沒有沒有誰辭職與否的問題，但他希望黨內的同志們在論辯的過程中，仍然可以秉持三原則。賴也向黨內喊話，從黨外到創黨，前輩們是多艱辛，才推開台灣民主的大門，經歷過多少起起伏伏、風風雨雨，才有今天的民主進步黨，各位同志都是民進黨這個大家庭的一份子，大家雖然難免意見不同，但不要忘記，大家都是兄弟姐妹。

賴清德說，政治工作的使命，是能聚集共同理念的人，凝聚更多的共識，把願景推廣給更多的人，民進黨是一個「民主」、「進步」的政黨，對民主理念的堅持，對進步價值的追求，不曾停歇腳步，請全體黨公職互相提醒、彼此勉勵，在追求民主、進步的道路上，民進黨會持續努力。

陳茂松、王世堅兩人在中常會後，再度因同性平事件看法不同，在中央黨部一樓起爭執。陳茂松一度追著王世堅罵，「是怎樣，你最聰明，你最好講，你先來講」。

陳茂松表示，這次事件有幾百通電話打到中央黨部罵性平部，應該要稍微限制，且包括詹江村、館長等人，整天講髒話不也是性平問題？性平部這些都不講，卻先砍自己人，實在沒道理。

陳茂松指出，王義川到各縣市征戰還要上節目，一天講好幾個小時，一句小小偏差，就被自己人打下去，性平部主任李晏榕不就很大？誇大到這種地步，從黨的組織來看，王義川才是上司，且程序上應該先開會，但性平部有嗎？

據轉述，今天李晏榕與政策會執行長王義川都有出席中常會，不過兩人在陳茂松、王世堅爭執過程，均並未發言。

民進黨 王義川 賴清德 王世堅 盧秀燕

延伸閱讀

郭智輝核三睦鄰費爭議 王世堅批可惡：死性不改

王義川粉底液風波延燒…民進黨性平部再發文 網友灌爆嗆多餘

王義川是「厭女台派」？范雲被媒體狂追回應了：會跟他討論

不畏青鳥出征！同黨議員再聲援王世堅 狠酸綠營：做好自己角色

相關新聞

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

今年7月26日大罷免投票後，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰昨指出，必要時會對重要人事做應有處理，向國人...

【重磅快評】「為何有疑美論？」 林飛帆不妨問問賴清德

國安會副秘書長林飛帆接受網媒專訪時拋出一個大哉問：「為什麼會有疑美論？」美國總統川普對台加徵「20％+N」對等關稅、台積...

分析疑美論背後動機、目的 林飛帆：漢光演習過程有很多假訊息操作

國安會副秘書長林飛帆今（13日）在網路節目齊有此理分析疑美論背後動機和操作模式，他說，疑美論對中國最有好處，這些認知作戰...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

楊柳颱風撲台恐帶強風豪雨 賴清德：中央地方齊防救災整備

楊柳颱風襲台，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，雖然此颱風會在今天快速通過台灣，但仍預計會對東部、南部帶...

性平爭議延燒！王世堅、陳茂松中常會後起爭執 追罵：你最聰明先來講

民進黨立委王義川疑似嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，引發黨內互打。身兼民進黨主席的賴清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。