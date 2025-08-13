【重磅快評】「為何有疑美論？」 林飛帆不妨問問賴清德

國安會副秘書長林飛帆接受網媒專訪時拋出一個大哉問：「為什麼會有疑美論？」美國總統川普對台加徵「20％+N」對等關稅、台積電赴美設廠、放寬美豬美牛來台等種種措施，台美關係從「堅若磐石」變成「飛沙走石」，林飛帆在教育台灣人民之前，不妨先回頭問問賴清德總統，台灣為何愈來愈被國際孤立，多數國人究竟是「疑美」或「疑賴」？

最新的兩分民調或可做參考，台灣民意基金會民調顯示，54.4%民眾不贊同賴總統處理國家大事的方式，只有33.3%民眾贊同，賴總統施政認同度還低於他的4成得票率；TVBS民調顯示，賴總統滿意度跌至上任新低的28%，不滿意度則高達過半的55%。林飛帆不理解的問題，民意或許已給了解答。

川普高舉「讓美國再度偉大」大旗，爭取自己國家的利益最大化本來就無可厚非，問題是台灣要付出多大代價？經濟部長郭智輝日前脫口而出說，「台灣是第3個與美國談判的國家，投資的金額絕對不是3000億或3500億美金，可能還要加一些到4000億美金」。

郭智輝的話嚇醒行政院高層，行政院副院長鄭麗君趕緊出面澄清稱，投資金額還沒有議定，但她只許了一個「努力爭取不要疊加」的願望，沒有人知道賴政府有何談判籌碼？國民黨主席朱立倫痛斥，行政院有講等於沒講，「這才是真正的黑箱」；網友也嘲諷，「聽君一席話，如聽一席話」，就像台灣60秒是美國1分鐘，這些話都是廢話，台灣社會就算不懷疑美國、怎麼可能不質疑賴政府？

川普前資深顧問惠頓日前撰文「台灣如何失去川普」，批評賴政府錯誤的外交政策，導致台美關係每況愈下；他並點名副總統蕭美琴的外交作為與川普政府格格不入，質疑她長期押寶民主黨前總統拜登、親近華府左派智庫，反而疏遠共和黨，賴政府聲稱她是「華府最具影響力大使」，可謂荒謬至極。惠頓近日再發表文章，質疑台灣在美國國會的跨黨派支持不如想像中的有影響力，種種堂而皇之的「疑賴論」，難道民進黨要質疑，惠頓也是「中共同路人」？

賴總統一手拔擢，讓林飛帆如搭噴射機，從「林9萬」晉升「林20萬」，林飛帆當然要投桃報李、全力護駕。對於疑美論，林飛帆的答案很「抗中親美」，他指出，疑美論對哪個國家最有好處，「其實答案很清楚，就是中國」，民進黨的膝反射邏輯千年不變，反正一切都推給「阿共仔的陰謀」。

夾在中美兩大強權之間，台灣固然不必舔中、卻也不必過度舔美，尤其川普最擅長「在商言商」，中美關係瞬息萬變，賴政府若一面倒押寶「美國乾爹」，最後被誰賣了可能都不知道。

商品推薦