楊柳颱風登陸台灣 賴總統下令做好防救災整備

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統13日於民進黨中常會表示，氣象署已經發布楊柳颱風的海上陸上颱風警報，在上午，暴風圈已經接觸台灣、並會從東部登陸。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的賴清德總統13日於民進黨中常會表示，氣象署已經發布楊柳颱風的海上陸上颱風警報，在上午，暴風圈已經接觸台灣、並會從東部登陸。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的賴清德總統13日於民進黨中常會表示，氣象署已經發布楊柳颱風的海上陸上颱風警報，在上午，暴風圈已經接觸台灣、並會從東部登陸。對此，賴總統也新增本日行程，於15：30赴新店視察中央災害應變中心。

賴總統表示，雖然颱風會在今天快速通過台灣，但仍預計會對東部、南部帶來強風豪雨，中央跟地方政府必須做好防救災整備，也要快速評估災損，並盡速提供必要的援助，以降低颱風對國人的影響。

賴總統提到，對於日前受丹娜絲颱風跟西南氣流豪雨影響的中南部災區，房屋損壞還沒有完成修復的弱勢受災戶，他請黨公職與地方政府配合，做好相關措施，確保民眾生命及財產安全。

另外，關於全球屈公病疫情持續加劇，國內已有17例境外移入的病例。賴總統說，屈公病是透過病媒蚊傳染，為避免引發本土流行，政府要與國人共同努力，落實積水容器清除，維護居家環境整潔，做好防蚊措施，共同阻斷傳播鏈，避免疫情發生。

颱風 疫情 豪雨 災損 財產 賴清德 民進黨 氣象署 屈公病 楊柳颱風

相關新聞

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

今年7月26日大罷免投票後，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰昨指出，必要時會對重要人事做應有處理，向國人...

【重磅快評】「為何有疑美論？」 林飛帆不妨問問賴清德

國安會副秘書長林飛帆接受網媒專訪時拋出一個大哉問：「為什麼會有疑美論？」美國總統川普對台加徵「20％+N」對等關稅、台積...

分析疑美論背後動機、目的 林飛帆：漢光演習過程有很多假訊息操作

國安會副秘書長林飛帆今（13日）在網路節目齊有此理分析疑美論背後動機和操作模式，他說，疑美論對中國最有好處，這些認知作戰...

普發現金何時發放？卓榮泰：會請財政部加快速度

賴清德總統日前公告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，條文明定普發現金1萬元，國民黨立委羅智強關切10月...

面對少子化聯誼說挨批 邱泰源今回應：解決少子化，絕對不是只靠聯誼

台灣生育率最低，少子女化成國安危機，衛福部長邱泰源日前提出解決少子化的四大方向，提及「可以多辦聯誼」，被批畫錯重點。邱泰...

楊柳颱風撲台恐帶強風豪雨 賴清德：中央地方齊防救災整備

楊柳颱風襲台，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，雖然此颱風會在今天快速通過台灣，但仍預計會對東部、南部帶...

