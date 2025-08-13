出席紀念展揭幕儀式 朱立倫：國民黨抗戰史實不容磨滅

適逢抗戰勝利暨台灣光復八十週年，國民黨主席朱立倫今出席紀念展揭幕儀式。朱立倫表示，抗戰八年中，全體中華兒女為了守護國土、捍衛中華民國而犧牲奉獻，當年中國國民黨在總裁蔣中正領導之下艱苦抗戰，國民黨與蔣中正領導抗戰的史實，絕不允許任何人磨滅與扭曲。

朱立倫指出，慶祝抗戰勝利與台灣光復八十周年的此時，國民黨舉辦一系列的活動，是要展現歷史的真相，讓大家記得先烈先賢們為中華民國犧牲奉獻、為民主自由打拚的成果。對台灣民眾而言，80年前因為抗戰勝利，經開羅宣言到波茨坦宣言的確認，將台灣與澎湖交還給中華民國，才有80年前10月25日在中山堂的受降典禮，這都是歷史真相，加上後來中華民國與日本簽訂的合約，都證實台灣光復的歷史事實與重要意義。

朱立倫表示，因為台灣光復，大家才有今天的民主自由，才能享受安居樂業，大家都應永存心中、共同傳承紀念下去。今年立法院通過讓台灣光復節重新列為國定假日，讓民眾知道歷史的真相並共同慶賀台灣光復，共同慶賀台灣今天有民主自由安定的生活。

朱立倫表示，歷史不忘前事之師，希望對於和平的期待永遠傳承下去，也希望大家深刻記得，中華民國能有今天，是先聖先賢們努力的成果，國民黨作為創建中華民國的政黨，作為領導抗戰勝利的政黨，作為光復台灣的政黨，有責任守護中華民國，跟大家共同團結，讓中華民國更好。

適逢抗戰勝利暨台灣光復80周年，國民黨舉辦一系列紀念活動，包括今天起到10月底於黨部一樓大廳舉辦紀念展、明日空軍節在「光點華山電影館」舉辦電影「沖天」電影欣賞會、8月29日在國政基金會舉辦紀念座談會，以及9月1日前往忠烈祠致敬、9月4日舉辦「二戰勝利酒會」等。

國民黨表示，今日揭幕的特展展品除了抗戰時期照片，呈現台灣參與抗戰史實，以及抗戰時期國軍使用的德式鋼盔、號角，還包括當時政府印製的文宣，及抗戰勝利後中華民國政府授予抗戰有功人士的勳章等多件文物，歡迎各界前往參觀。

