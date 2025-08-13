民眾黨啟動2026提名作業 黃國昌、周榆修等9人任選決會成員

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨今天成立選舉決策委員會，黨主席黃國昌（左）與秘書長周榆修（右）出任當然成員。記者胡經周／攝影
民眾黨今天成立選舉決策委員會，黨主席黃國昌（左）與秘書長周榆修（右）出任當然成員。記者胡經周／攝影

民眾黨積極備戰2026年地方選舉，中央委員會成立選舉決策委員會，陸續展開提名及相關作業，成員包括黨主席黃國昌、秘書長周榆修等9人。

民眾黨先前舉行全國黨代表大會，除了決議立委兩年條款維持運作，同時也通過年度決算報告、章程修訂案，並且制定財務管理條例、公職人員選舉提名條例。周榆修受訪時表示，民眾黨會依此制定2026年選舉提名辦法，屆時也將組成選舉決策委員會，邁開地方選舉的步伐。

民眾黨下午召開中央委員會，通過由新竹市代理市長邱臣遠接任新竹市黨部主委，同步成立2026年選舉決策委員會，並且提名選決會委員名單。

民眾黨公職人員選舉提名條例規定，「選舉決策委員會成員共9至11位，主席與秘書長為當然成員，其餘成員人選由黨主席提名，經中央委員會同意後擔任」。根據中央委員會通過名單，分別為邱臣遠、新北市黨部主委周台竹、宜蘭縣黨部主委陳琬惠、中央委員林富男、台中市議員陳清龍，還有民眾黨立委張啓楷、林國成等人。

其中，黃國昌與周榆修為當然成員，即日起依照規定展開選舉相關作業。

此外，民眾黨表示，為了推廣823核三重啟公投，作為發起方責無旁貸，全台各縣市黨部、黨公職及志工動起來，深入台灣各地舉辦倡議活動，未來也將啟動雙北大車掃，還有在各地路口街講、健走、菜市場掃街、背燈箱宣傳等，民眾黨傾全黨之力衝高投票率，希望能夠透過直接民意表達對能源政策的關心。

