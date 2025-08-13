聽新聞
0:00 / 0:00
粉專突被封鎖今恢復 翁曉玲憂再停權：勿信與平日言行不同的貼文
國民黨立委翁曉玲今下午公開表示，其臉書粉專自本周一下午起被封鎖，現在才恢復正常，「終於體會到臉書管理的威力強大」。
翁曉玲由學界轉政壇，問政風格犀利，常令親綠網友大肆批評。翁曉玲今下午表示，報告各位朋友們，她的臉書粉絲專頁從本周一下午突然就被停權封鎖，直到現在才恢復正常，但是不確定是否又會突然被停權。
翁曉玲說，如果各位有看到奇怪，與她平常言行表現不同的貼文內容，那就是假的，請勿相信。這次的經驗，終於體會到臉書管理的威力強大。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言