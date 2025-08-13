粉專突被封鎖今恢復 翁曉玲憂再停權：勿信與平日言行不同的貼文

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。記者曾原信／攝影
國民黨立委翁曉玲今下午公開表示，其臉書粉專自本周一下午起被封鎖，現在才恢復正常，「終於體會到臉書管理的威力強大」。

翁曉玲由學界轉政壇，問政風格犀利，常令親綠網友大肆批評。翁曉玲今下午表示，報告各位朋友們，她的臉書粉絲專頁從本周一下午突然就被停權封鎖，直到現在才恢復正常，但是不確定是否又會突然被停權。

翁曉玲說，如果各位有看到奇怪，與她平常言行表現不同的貼文內容，那就是假的，請勿相信。這次的經驗，終於體會到臉書管理的威力強大。

翁曉玲 國民黨

