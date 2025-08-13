抗戰勝利紀念展揭幕 朱立倫：史實不容扭曲

快訊

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
今年適逢抗戰勝利暨臺灣光復八十週年，國民黨下午舉辦「抗戰勝利暨臺灣光復八十週年紀念展」揭幕儀式，黨主席朱立倫出席參加，主持啟動儀式。記者曾吉松／攝影
今年適逢抗戰勝利暨臺灣光復八十週年，國民黨下午舉辦「抗戰勝利暨臺灣光復八十週年紀念展」揭幕儀式，黨主席朱立倫出席參加，主持啟動儀式。記者曾吉松／攝影

今年適逢抗戰勝利暨臺灣光復八十週年，國民黨下午舉辦「抗戰勝利暨臺灣光復八十週年紀念展」揭幕儀式，現場展出抗戰時期照片、部隊使用的德式鋼盔與號角，以及當時政府印製的文宣、抗戰勝利後中華民國政府授予抗戰有功人士的勳章等多件文物。除黨主席朱立倫外，副主席夏立言連勝文，秘書長黃健庭到場參與。朱立倫指出，在抗戰八年中，為了捍衛中華民國而犧牲奉獻，當年國民黨在總裁蔣中正領導下艱苦抗戰，國民黨與蔣中正領導抗戰的史實，絕不允許任何人磨滅與扭曲。

今年適逢抗戰勝利暨臺灣光復八十週年，國民黨下午舉辦「抗戰勝利暨臺灣光復八十週年紀念展」揭幕儀式，圖為抗戰勝利後中華民國政府授予抗戰有功人士的勳章。記者曾吉松／攝影
今年適逢抗戰勝利暨臺灣光復八十週年，國民黨下午舉辦「抗戰勝利暨臺灣光復八十週年紀念展」揭幕儀式，圖為抗戰勝利後中華民國政府授予抗戰有功人士的勳章。記者曾吉松／攝影
今年適逢抗戰勝利暨臺灣光復八十週年，國民黨下午舉辦「抗戰勝利暨臺灣光復八十週年紀念展」揭幕儀式，主席朱立倫（中），副主席夏立言（左）、連勝文（右）等到場參與。記者曾吉松／攝影
今年適逢抗戰勝利暨臺灣光復八十週年，國民黨下午舉辦「抗戰勝利暨臺灣光復八十週年紀念展」揭幕儀式，主席朱立倫（中），副主席夏立言（左）、連勝文（右）等到場參與。記者曾吉松／攝影

抗戰 國民黨 朱立倫 蔣中正 連勝文 夏立言

