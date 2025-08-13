抗戰勝利紀念展揭幕 朱立倫：史實不容扭曲
今年適逢抗戰勝利暨臺灣光復八十週年，國民黨下午舉辦「抗戰勝利暨臺灣光復八十週年紀念展」揭幕儀式，現場展出抗戰時期照片、部隊使用的德式鋼盔與號角，以及當時政府印製的文宣、抗戰勝利後中華民國政府授予抗戰有功人士的勳章等多件文物。除黨主席朱立倫外，副主席夏立言、連勝文，秘書長黃健庭到場參與。朱立倫指出，在抗戰八年中，為了捍衛中華民國而犧牲奉獻，當年國民黨在總裁蔣中正領導下艱苦抗戰，國民黨與蔣中正領導抗戰的史實，絕不允許任何人磨滅與扭曲。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言