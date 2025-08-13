823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長邱泰源今參與「健康台灣全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動前，被媒體詢問內閣改組一事。他表示，現在行政團隊每一個人面對國家發展最重要、最需考慮的，是每一天把該做的工作做好，其他都不是「我們考慮的」。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源今參與「健康台灣全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動前，被媒體詢問內閣改組一事。他表示，現在行政團隊每一個人面對國家發展最重要、最需考慮的，是每一天把該做的工作做好，其他都不是「我們考慮的」。記者沈能元／攝影

今年7月26日大罷免投票後，賴清德總統、行政院長卓榮泰施政滿意度下跌。卓榮泰昨指出，必要時會對重要人事做應有處理，向國人說明和負責。其中，衛福部邱泰源遭外界點名，恐在此波內閣改組名單當中。

衛福部長邱泰源今參與「健康台灣全球領航 精準啟動肺癌早篩早治新紀元」活動前，被媒體詢問內閣改組一事。他表示，現在行政團隊每一個人面對國家發展最重要、最需考慮的，是每一天把該做的工作做好，其他都不是「我們考慮的」

邱泰源不忘細數衛福部的付出，他指出，以衛福部來說，除了醫藥衛生外，還需注意改善醫療環境、注意防疫及社會福利等，並落實健康台灣11項願景工作，衛福部團隊日以繼夜努力，在人民照顧方面，做出更周全的成果，感謝賴清德總統、行政院長卓榮泰的領導下，讓行政團隊大家一起合作、一起努力，而衛福部會持續努力。

最後，邱泰源被媒體問到，是否有信心於8月23日後還能留任？對此，邱泰源並未回應即走進會場。

