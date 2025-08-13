分析疑美論背後動機、目的 林飛帆：漢光演習過程有很多假訊息操作

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
國安會副秘書長林飛帆今（13日）在網路節目齊有此理分析疑美論背後動機和操作模式，他說，疑美論對中國最有好處，這些認知作戰的主要目的是分裂台灣，造成內部不團結，也削弱對盟友的信任，最終剩下被孤立的台灣，下一個步驟就是回到一中或九二共識框架去談，他呼應主持人王時齊的說法，任中國予取予求。

林飛帆舉例，在上月漢光演習的過程中，看到非常多假訊息的操作，包含放大並操作軍車和民用車輛事故的新聞；他預告九月會出版新的全民防衛手冊，溝通「有準備更安全」的概念，讓民眾了解當危機來臨時該如何應對，以及平時要做什麼準備。

被問到美國國務院前顧問惠頓（Christian Whiton）發文批評民進黨政府與美國的交往弱點，林飛帆說，惠頓很多的指控不符實際狀況，而他們不會針對特定個人的意見作出太多評論。

林飛帆說，很多美方人士都自己跳出來反駁惠頓言論，他相印台美之間的互動仍然維持在雙方可以理解且有默契的狀態。

針對23日要舉行的核三延役公投，辯論過程中討論到若戰爭發生，核電廠可能成為被攻擊目標。

林飛帆以俄烏戰爭舉例，他說，俄羅斯與烏克蘭接壤，在戰爭爆發後，核電廠不是被攻擊標的，但是俄軍首要控制核電廠作為重要戰略資源，一旦供電系統被對手控制，打回去不小心很容易造成大規模核子事故，因此被挾持和脅迫的風險是有的，這是大陸型戰場的狀況，而台灣是海島型國家，類似顧慮值得大家辯論和思考。

