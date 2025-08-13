民眾黨成立2026選決會 啟動選舉提名作業

快訊

中央社／ 台北13日電

民眾黨中央委員會今天通過設置2026選舉決策委員會，成員除黨主席黃國昌、秘書長周榆修外，還有新竹市代理市長邱臣遠、立委張啓楷與林國成、台中市議員陳清龍、前立委陳琬惠等，並啟動選舉提名作業。

民眾黨今天召開中央委員會，除通過新竹市黨部主委由邱臣遠接任外，也根據黨內的「公職人員選舉提名條例」，設置2026年選舉決策委員會，並通過選決會委員名單。會議結束後，民眾黨透過新聞稿轉述結果。

民眾黨表示，根據公職人員選舉提名條例第3條規定，選舉決策委員會成員共9至11位，主席與秘書長為當然成員，其餘成員人選由黨主席提名，經中央委員會同意後擔任。

民眾黨指出，經由中央委員會通過後，確定2026年選舉決策委員會委員成員包含邱臣遠、張啓楷、林國成、陳清龍、林富男、周台竹、陳琬惠，當然成員為黃國昌、周榆修，從今天起展開提名及選舉相關作業。

民眾黨表示，為了推廣823核三延役公投，催出投票率，民眾黨作為公投發起方責無旁貸；因此，民眾黨全台黨公職、志工都會動起來，深入台灣各地舉辦倡議活動，除了即將啟動的雙北大車掃，後續還有各地路口街講、健走、菜市場掃街、背燈箱宣傳等，盼民眾能用直接民意表達對能源政策關心。

民眾黨說，黃國昌今天下午也會出席由台北市黨部與中華民國核能學會、潔淨能源推廣協會共同舉辦的「從核說起」展覽啟動記者會，期待透過戶外公共空間的展覽，接觸更多民眾，讓更多人更認識核能與台灣的能源危機。

