藍白整合新北市長人選？ 黃國昌：民調是不錯選項
民眾黨主席黃國昌日前表態參選新北市長，盼在野共推最強候選人。黃國昌今天說，透過民調決定也是不錯選項，待國民黨主席確定後，相信雙方都有最大誠意與善意，以坦率心態尋求未來合作的可能性與方式。
黃國昌已表態角逐2026新北市長，媒體詢問，台北市長蔣萬安是否會持續緊抱頻被外界點名可能參選2026新北市長的台北市副市長李四川。蔣萬安今天表示，不管李四川在哪，他都會把李四川「攬牢牢」。
黃國昌上午受訪時表示，大家都叫李四川「川伯」，代表對李四川擔任副手時的肯定，他也非常尊重李四川，不管是在韓國瑜高雄市長任內，或是現在蔣萬安任內，能找到李四川當副手都非常幸福。
媒體報導，國民黨可能參選新北市長的人選之一、國民黨立委洪孟楷說，他挺民調最高、最有機會贏的人。前國民黨秘書長李乾龍說，選舉是靠實力，不是先喊先贏，新北市長侯友宜的棒子要交到對的人手上，並點名李四川是最適合的人選。
黃國昌表示，選舉當然是靠實力，不是先喊先贏，透過民調決定也是不錯選項，現在最重要的是把工作做好，讓自己成為最好選項。
黃國昌指出，不管是朱立倫續任國民黨主席，或是國民黨會有新的黨主席，先一起度過823罷免、把核三延役公投做完後，相信雙方都有最大誠意與善意，以坦率心態尋求未來合作的可能性與方式。
另外，談及民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪臉書發文，黃國昌說，他很擔心、昨天也有跟陳佩琪聯絡，請大家給陳佩琪多一點空間，陳佩琪是小草重要夥伴、精神上跟小草同在的長輩，陳佩琪有那樣的發言，相信心裡的痛每個人都能感同身受。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
