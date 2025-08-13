快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

藍白整合新北市長人選？ 黃國昌：民調是不錯選項

中央社／ 台北13日電

民眾黨主席黃國昌日前表態參選新北市長，盼在野共推最強候選人。黃國昌今天說，透過民調決定也是不錯選項，待國民黨主席確定後，相信雙方都有最大誠意與善意，以坦率心態尋求未來合作的可能性與方式。

黃國昌已表態角逐2026新北市長，媒體詢問，台北市長蔣萬安是否會持續緊抱頻被外界點名可能參選2026新北市長的台北市副市長李四川。蔣萬安今天表示，不管李四川在哪，他都會把李四川「攬牢牢」。

黃國昌上午受訪時表示，大家都叫李四川「川伯」，代表對李四川擔任副手時的肯定，他也非常尊重李四川，不管是在韓國瑜高雄市長任內，或是現在蔣萬安任內，能找到李四川當副手都非常幸福。

媒體報導，國民黨可能參選新北市長的人選之一、國民黨立委洪孟楷說，他挺民調最高、最有機會贏的人。前國民黨秘書長李乾龍說，選舉是靠實力，不是先喊先贏，新北市長侯友宜的棒子要交到對的人手上，並點名李四川是最適合的人選。

黃國昌表示，選舉當然是靠實力，不是先喊先贏，透過民調決定也是不錯選項，現在最重要的是把工作做好，讓自己成為最好選項。

黃國昌指出，不管是朱立倫續任國民黨主席，或是國民黨會有新的黨主席，先一起度過823罷免、把核三延役公投做完後，相信雙方都有最大誠意與善意，以坦率心態尋求未來合作的可能性與方式。

另外，談及民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪臉書發文，黃國昌說，他很擔心、昨天也有跟陳佩琪聯絡，請大家給陳佩琪多一點空間，陳佩琪是小草重要夥伴、精神上跟小草同在的長輩，陳佩琪有那樣的發言，相信心裡的痛每個人都能感同身受。

李四川 黃國昌

延伸閱讀

核三重啟辯論 黃國昌：「台電跌倒 綠友友吃飽」台灣能源供給毫無韌性

蔣萬安獻唱川伯在哪都攬牢牢 黃國昌：有這副手非常幸福

黃國昌：台灣能源不具韌性　不用核電才是國安破口

影／核三重啟辯論 黃國昌批民進黨掩真相、恐嚇人民

相關新聞

影／勘災再被問「粉底液」一事 盧秀燕哀嘆這樣回應

台中市長盧秀燕上午勘災時，有媒體再問到「粉底液」一事，她感嘆地說，台中的災情很嚴重，南部更嚴重，台南和嘉義還各有兩三萬戶...

指盧秀燕曾表達選黨主席強烈意願 李乾龍：講好了怎又不選？

台中市長盧秀燕傳出823後將宣布不參選國民黨主席。國民黨前秘書長李乾龍今受訪時表示驚訝，過去他與盧一直密切聯繫，盧也表示...

影／張善政再開砲 點名一問題未解「賴政府民調會再掉」

桃園航空城拆遷戶貸款卡關，市長張善政昨天罵中央銀行不食人間煙火，喊話中央政府關注，但中央官員只回應再溝通，行庫無奈坦言有...

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

2026嘉義市長選戰，因現任國民黨籍市長黃敏惠當選4屆，明年任滿卸任，黃敏惠未公布接班人選，選情充滿變數。民進黨高人氣連...

林岱樺私訊媒體全都露！王婉諭：司法若信任崩盤 倒下的是整個制度

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，7日才說不退出民進黨高雄市長初選，12日就被鏡週刊爆料，指林岱樺手機對話已遭破解、...

為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組「必要時 處理重要人事」

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。