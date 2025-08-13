聽新聞
吳思瑤籲修特別條例朝野合作 拚10月底前開始普發萬元
外界關注10月底前能否完成普發現金1萬元，行政院長卓榮泰昨坦言，依照過去的經驗是有困難。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，要讓普發現金成為合憲，就是現在眼前最重要的要務，要符合原始條例，10月底前完成很難達成，但可朝10月底前開始發放，這個方向來努力。
吳思瑤表示，現在要讓普發現金從違憲變成合憲，是行政團隊也是執政團隊最在乎的，既然決定要順應民意而普發現金，合憲程序就是現在眼前最重要的要務，內閣研判，要透過修正特別條例方式，還是要趕快送修正案，且經過立法院這一關，如果大家期待加速發放，呼籲朝野針對修正特別條例，能專業監督加速進程。
吳思瑤說，畢竟要先過立法院這一關，特別條例修正案能不能過，也攸關預算能不能緊接著編列，必須要快，但也能理解，整個發放過程，過去不管是消費券或普發現金，確實都需要行政作業，給人民一段時間，過去也有長達6個月的領取期限，若要符合原始條例，10月底前完成發放，她認為很難達成，但若朝10月底前開始發放，往這個方向來努力，立法院將會是第一關，呼籲朝野合作。
