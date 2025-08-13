快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

吳思瑤籲修特別條例朝野合作 拚10月底前開始普發萬元

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對普發現金，民進黨團幹事長吳思瑤認為，可以朝10月底前開始發放這個方向來努力。記者黃義書／攝影
針對普發現金，民進黨團幹事長吳思瑤認為，可以朝10月底前開始發放這個方向來努力。記者黃義書／攝影

外界關注10月底前能否完成普發現金1萬元，行政院長卓榮泰昨坦言，依照過去的經驗是有困難。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，要讓普發現金成為合憲，就是現在眼前最重要的要務，要符合原始條例，10月底前完成很難達成，但可朝10月底前開始發放，這個方向來努力。

吳思瑤表示，現在要讓普發現金從違憲變成合憲，是行政團隊也是執政團隊最在乎的，既然決定要順應民意而普發現金，合憲程序就是現在眼前最重要的要務，內閣研判，要透過修正特別條例方式，還是要趕快送修正案，且經過立法院這一關，如果大家期待加速發放，呼籲朝野針對修正特別條例，能專業監督加速進程。

吳思瑤說，畢竟要先過立法院這一關，特別條例修正案能不能過，也攸關預算能不能緊接著編列，必須要快，但也能理解，整個發放過程，過去不管是消費券或普發現金，確實都需要行政作業，給人民一段時間，過去也有長達6個月的領取期限，若要符合原始條例，10月底前完成發放，她認為很難達成，但若朝10月底前開始發放，往這個方向來努力，立法院將會是第一關，呼籲朝野合作。

合憲 發現金 立法院

延伸閱讀

韓國瑜昨院會動怒 吳思瑤：他只關注台下是否有立委陪

影／內閣改組聲浪 吳思瑤：要讓社會有感

郭智輝談核三又失言 吳思瑤無奈：我不是經濟部發言人

內閣改組聲浪 吳思瑤：更強、接地氣團隊 才符合社會挑戰

相關新聞

影／勘災再被問「粉底液」一事 盧秀燕哀嘆這樣回應

台中市長盧秀燕上午勘災時，有媒體再問到「粉底液」一事，她感嘆地說，台中的災情很嚴重，南部更嚴重，台南和嘉義還各有兩三萬戶...

指盧秀燕曾表達選黨主席強烈意願 李乾龍：講好了怎又不選？

台中市長盧秀燕傳出823後將宣布不參選國民黨主席。國民黨前秘書長李乾龍今受訪時表示驚訝，過去他與盧一直密切聯繫，盧也表示...

影／張善政再開砲 點名一問題未解「賴政府民調會再掉」

桃園航空城拆遷戶貸款卡關，市長張善政昨天罵中央銀行不食人間煙火，喊話中央政府關注，但中央官員只回應再溝通，行庫無奈坦言有...

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

2026嘉義市長選戰，因現任國民黨籍市長黃敏惠當選4屆，明年任滿卸任，黃敏惠未公布接班人選，選情充滿變數。民進黨高人氣連...

林岱樺私訊媒體全都露！王婉諭：司法若信任崩盤 倒下的是整個制度

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，7日才說不退出民進黨高雄市長初選，12日就被鏡週刊爆料，指林岱樺手機對話已遭破解、...

為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組「必要時 處理重要人事」

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。