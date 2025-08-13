蔣萬安獻唱川伯在哪都攬牢牢 黃國昌：有這副手非常幸福

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌先前表態參選新北市長，台北市副市長李四川（右）也被視為熱門人選。記者陳正興／攝影
民眾黨主席黃國昌先前表態參選新北市長，台北市副市長李四川也被視為熱門人選，台北市長蔣萬安今天面對鏡頭高歌，「不管川伯在哪都會甲你攬牢牢」。黃國昌受訪時表示，自己相當尊敬李四川，蔣萬安有這麼好的副手，真的是身為市長非常大的幸福。

黃國昌昨天率隊拜會台北市政府，邀請蔣萬安參加公投之夜活動，外界也好奇是否觸及選舉議題。蔣萬安今天受訪時表示，雙方在會中僅討論核三公投議題，隨後面對媒體鏡頭高歌，「不管川伯在哪都會甲你攬牢牢。」

中選會今天舉辦核三重啟公投第4場意見發表會，黃國昌、吳亞昕分別以正反方代表的身分出席交戰。黃國昌會後受訪時表示，大家都稱呼李四川為「川伯」，代表過去在公共工程領域、擔任副手期間都受到肯定，不管是蔣萬安還是高雄市前市長韓國瑜，他們可以找到這麼好的副手人選，真的是一件非常非常幸福的事情。

黃國昌也笑說，蔣萬安想要把李四川「攬牢牢」，因為有這麼好的副市長人選，真的是身為市長非常大的幸福。

針對國民黨立委洪孟楷提議透過民調比拚、國民黨前秘書長李乾龍認為不是先喊先贏，黃國昌則表示，選舉當然要靠實力，絕對不是先喊先贏，至於透過民調決定人選，也是一個不錯的選項，不過現在最重要的事情，還是把當前的工作做好，並且讓自己成為最好的選項。

黃國昌說，不管是國民黨主席朱立倫續任，還是國民黨會選出新任黨主席，民眾黨作為友黨將尊重其黨內民主程序，「等到一起度過民進黨發動的大惡罷免、核三重啟公投完成以後，我們都有最大的誠意跟善意，以最坦率的心態尋求合作的可能性跟方式。」

黃國昌強調，對於現在的民眾黨而言，最重要的事情是回應選民期待、兌現選舉期間的承諾，在民進黨政府繼續搞亂台灣的現狀下，「2028年賴清德下台，這個最重要的目標，自始至終沒有改變」，而為了達成這個重要目標，民眾黨願意跟所有台灣人民、各界政黨及國民黨共同努力，「當政府選擇擺爛，在野黨必須承擔、撐起這個國家。」

黃國昌 蔣萬安 李四川

