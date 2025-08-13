韓國瑜昨院會動怒 吳思瑤：他只關注台下是否有立委陪

立法院昨邀行政院長卓榮泰進行災後復原專報，立法院長韓國瑜因台下沒有立委而動怒。民進黨團幹事長吳思瑤表示，韓國瑜關注的焦點與社會期待有落差，尤其多次強調韓主持會議時台下是否有立委陪同，卻忽略委員會討論是否被沒收、朝野協商是否落實等，朝野黨團應正視「為延會而延會」的荒謬。

吳思瑤表示，史上最長的延會毫無正當性，因為不論是委員會還是院會，都出現無案可審情況，民進黨團反對這種為延會而延會，從第一次延會到第二次延會都同樣狀況不斷上演，委員會以考察「墊檔」、院會則安排決議案、譴責案墊檔，甚至邀卓榮泰針對多個不同主題進行專案報告。

吳思瑤指出，透過這次延會，外界應反思憲法設計上下會期制度的用意，休會期間，區域立委並非放假或薪水小偷，而是回到選區選民服務、爭取建設。

吳思瑤也談到昨天韓國瑜動怒一事，她說，韓國瑜關注的焦點與社會在乎的重點有落差，尤其多次強調主持會議時台下是否有立委陪同，其實一個適任的院長，更應當去在乎立法院的程序有沒有落實，包括委員會討論是否被沒收、朝野協商是否落實等，應更重視程序正義與國會實質運作。

吳思瑤也說明，昨天民進黨團都有安排輪值委員出席，且卓榮泰報告時，民進黨團「三長」也在場，延會的操作缺乏正當性，應讓區域立委返回選區服務爭取建設，相關黨團應正視「為延會而延會」的荒謬，停止浪費議事時間，並回歸立法本務。 行政院長卓榮泰昨前往立院報告並備質詢，立法院長韓國瑜說，行政院是受立法院請託，結果院內一個委員都沒有，對行政院是非常不禮貌的，「實在是太不像話了」。圖／聯合報系資料照

商品推薦