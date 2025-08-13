快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜昨院會動怒 吳思瑤：他只關注台下是否有立委陪

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤表示，韓國瑜關注的焦點與社會期待有落差，尤其多次強調韓主持會議時台下是否有立委陪同。記者黃義書／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤表示，韓國瑜關注的焦點與社會期待有落差，尤其多次強調韓主持會議時台下是否有立委陪同。記者黃義書／攝影

立法院昨邀行政院長卓榮泰進行災後復原專報，立法院長韓國瑜因台下沒有立委而動怒。民進黨團幹事長吳思瑤表示，韓國瑜關注的焦點與社會期待有落差，尤其多次強調韓主持會議時台下是否有立委陪同，卻忽略委員會討論是否被沒收、朝野協商是否落實等，朝野黨團應正視「為延會而延會」的荒謬。

吳思瑤表示，史上最長的延會毫無正當性，因為不論是委員會還是院會，都出現無案可審情況，民進黨團反對這種為延會而延會，從第一次延會到第二次延會都同樣狀況不斷上演，委員會以考察「墊檔」、院會則安排決議案、譴責案墊檔，甚至邀卓榮泰針對多個不同主題進行專案報告。

吳思瑤指出，透過這次延會，外界應反思憲法設計上下會期制度的用意，休會期間，區域立委並非放假或薪水小偷，而是回到選區選民服務、爭取建設。

吳思瑤也談到昨天韓國瑜動怒一事，她說，韓國瑜關注的焦點與社會在乎的重點有落差，尤其多次強調主持會議時台下是否有立委陪同，其實一個適任的院長，更應當去在乎立法院的程序有沒有落實，包括委員會討論是否被沒收、朝野協商是否落實等，應更重視程序正義與國會實質運作。

吳思瑤也說明，昨天民進黨團都有安排輪值委員出席，且卓榮泰報告時，民進黨團「三長」也在場，延會的操作缺乏正當性，應讓區域立委返回選區服務爭取建設，相關黨團應正視「為延會而延會」的荒謬，停止浪費議事時間，並回歸立法本務。

行政院長卓榮泰昨前往立院報告並備質詢，立法院長韓國瑜說，行政院是受立法院請託，結果院內一個委員都沒有，對行政院是非常不禮貌的，「實在是太不像話了」。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰昨前往立院報告並備質詢，立法院長韓國瑜說，行政院是受立法院請託，結果院內一個委員都沒有，對行政院是非常不禮貌的，「實在是太不像話了」。圖／聯合報系資料照

韓國瑜 吳思瑤 朝野協商

延伸閱讀

影／內閣改組聲浪 吳思瑤：要讓社會有感

郭智輝談核三又失言 吳思瑤無奈：我不是經濟部發言人

卓榮泰專報沒立委在場...韓國瑜動怒：太不像話 非常不禮貌

高達數十億農損...立法院又唱空城 韓國瑜怒：實在太不像話了

相關新聞

影／勘災再被問「粉底液」一事 盧秀燕哀嘆這樣回應

台中市長盧秀燕上午勘災時，有媒體再問到「粉底液」一事，她感嘆地說，台中的災情很嚴重，南部更嚴重，台南和嘉義還各有兩三萬戶...

指盧秀燕曾表達選黨主席強烈意願 李乾龍：講好了怎又不選？

台中市長盧秀燕傳出823後將宣布不參選國民黨主席。國民黨前秘書長李乾龍今受訪時表示驚訝，過去他與盧一直密切聯繫，盧也表示...

影／張善政再開砲 點名一問題未解「賴政府民調會再掉」

桃園航空城拆遷戶貸款卡關，市長張善政昨天罵中央銀行不食人間煙火，喊話中央政府關注，但中央官員只回應再溝通，行庫無奈坦言有...

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

2026嘉義市長選戰，因現任國民黨籍市長黃敏惠當選4屆，明年任滿卸任，黃敏惠未公布接班人選，選情充滿變數。民進黨高人氣連...

林岱樺私訊媒體全都露！王婉諭：司法若信任崩盤 倒下的是整個制度

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，7日才說不退出民進黨高雄市長初選，12日就被鏡週刊爆料，指林岱樺手機對話已遭破解、...

為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組「必要時 處理重要人事」

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。