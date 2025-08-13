被問是否會選黨主席？ 盧秀燕：唯一心思放災民和災後復建

台中市長盧秀燕上午勘災時，有媒體再問到是否要選黨主席，但盧說，因為已在訪問中說過，這段期間她的心思唯一放在災民和災後復建上，其他問題都不會談。對這一題，也就撂過未理會了。

倒是有媒體進一步問今天為什麼沒放假，她則回說，「氣象局都有科學資料」。

台中霧峰桐林山區的暗坑一帶，日前因連續大雨引發土石流，致多處道路塌陷路斷， 市府正展開搶修。盧秀燕上午穿著雨鞋，趕在颱風風雨前前往勘查，並在媒體訪問時做以上回應。

