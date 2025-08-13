影／勘災再被問「粉底液」一事 盧秀燕哀嘆這樣回應

台中市長盧秀燕上午勘災時，有媒體再問到「粉底液」一事，她感嘆地說，台中的災情很嚴重，南部更嚴重，台南和嘉義還各有兩三萬戶連屋頂都沒有了，他們連搶修都來不及，因為颱風又來了，真的非常讓人家心疼，希望大家多把心思放在災民和災後復健的工作上，多多的幫忙。這段期間她的心思唯一放在災民和災後復建上，其他問題都不會談。

霧峰桐林山區的暗坑一帶，日前因連續大雨引發土石流，致多處道路塌陷路斷， 市府正展開搶修。盧秀燕上午穿著雨鞋，趕在颱風風雨前前往勘查。有媒體以民進黨立委王義川質疑她勘災「眼睛還有抹眼影」以及「粉底液」一事，她則做出以上回應。

她說，不只是市府的團隊，還有很多很棒的市民家人，他們自動自發，有幫忙送餐，有的幫忙拿出三角錐當交通導護，就怕在我們到達前有些人已經影響到。還有的區里的里鄰長和民眾自動幫我們做附近的清掃，像是落葉樹木倒塌，很多里長帶著環保志工捲起袖子來做事，台灣今年夏天並不好過，因為有太多的災害接二連三的來，希望大家把心思放在災民和復健上，有空以及得便的人能捲起袖子來多多自動幫忙，讓我們破碎的家園早日復建，恢復台灣美麗的山河，讓人民免於災難，這才是現在最重要的事情。 台中市霧峰桐林山區的暗坑一帶，日前因連續大雨引發土石流，致多處道路塌陷路斷。記者黃寅／攝影 台中市長盧秀燕上午勘災時表示，這段期間她的心思唯一放在災民和災後復建上，其他問題都不會談。記者黃寅／攝影

