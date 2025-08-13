解決少子化…邱泰源聯誼說遭批 林靜儀緩頰指女性需要「神隊友」
726罷免案後，內閣改組傳言不斷，衛福部長邱泰源屢遭外界點名。近日邱泰源在回應「少子化」議題，他提到4大方向，其中一個是提高婚育意願，像「舉辦六師聯誼」，但外界批評，此番言論是不了解台灣生育的困境，甚至是種傷害。衛福部次長林靜儀今天為他緩頰，表示男性主動支持、參與育兒，可能讓生育率提高。
針對少子化議題，邱泰源日前受訪時表示，目前政府往4大方向努力，其中一項是「提高婚育意願」，可以鼓勵青年聯誼活動「舉辦六師聯誼」，如醫師公會全聯會與會計師、牙醫師、中醫師公會全聯會、全國律師聯合會、全國建築師公會等。
對此，時代力量黨主席王婉諭在臉書批評，邱泰源身為衛福部長，是否真正理解女性在台灣生育的困境？如果看不到體制的問題、制度的壓力、社會的價值觀如何推著我們一步步退縮，卻只會說「辦聯誼」，那不只是輕忽，而是一種傷害。
衛福部次長林靜儀今於立法院受訪表示，高度發展國家都會面臨少子女化問題，因為人們對於家庭、人生規畫，都有更多的選擇，可能與舊時代生育想法有所不同，但衛福部很努力提升生育率，不管是友善生育、人工生殖的補助政策等，都希望有一些幫助。
林靜儀說，解決少子女化，希望大家一起加入，透過建立友善職場、生育環境等，讓有子女或生育計畫的家庭感受到被支持、被協助、被托住，尤其是女性在職場、生涯規畫等常會遇到問題，若男性可主動協助、支持、參與育兒工作，「有一個好的神隊友」，女性生育機會或許較高。期盼職場環境有更多彈性，讓育兒家庭可平衡照顧、工作及育兒需求。
