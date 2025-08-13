影／內閣改組聲浪 吳思瑤：要讓社會有感
民進黨黨團幹事長吳思瑤，上午在立法院受訪時就內閣改組一事表示，行政院長卓榮泰在立法院備詢時表示，內閣在必要時機會進行重要的改組。吳思瑤對內閣改組的期待表示，內閣的改組要讓社會有感，要讓社會看到整個內閣整裝待發、重整旗鼓的新氣象；吳思瑤特別強調是一個讓社會有感的改组。
對於何時發放「普發現金一萬元」吳思瑤表示，要讓普發現金從「違憲」變成「合憲」，是行政團隊與執政黨黨團最在意的地方。
吳思瑤表示，順應民意決定普發現金，在合憲的程序上，內閣可能透過修正特別條例方式。所以行政院盡快送出修正案，還要經過立法院同意。如果要加速發放，吳思瑤呼籲，朝野各黨針對修正特別條例，能夠有專業的監督，來加速進程。
吳思瑤表示，根據以往發放消費券、普發現金的經驗，需要有一定的行政作業，給人民一段時間的領取期限。若要符合條例10月底完成發放很難達成，若要朝10月底開始發放的方向努力，需要朝野通力合作。
