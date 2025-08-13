黃國昌表態選新北市長 李乾龍點李四川最適合：不是先喊先贏
民眾黨主席黃國昌宣布投入新北市長選舉，但保持善意與在野黨共推人選。國民黨秘書長李乾龍今日接受廣播節目專訪時指出，這是新北市長侯友宜要面對的嚴肅問題，國民黨在新北市執政21年，侯友宜要把棒子要交到對的人的手上，他也認為，台北市副市長李四川是最適合的新北市長人選，相信若比民調，也能贏黃國昌。
對於黃國昌表態，李乾龍說，侯友宜也說過，願意來新北服務都歡迎，但選舉不是先喊先贏，要靠民意支持。國民黨推一人選出來和黃國昌藍白合，也可以來談，這由未來的黨主席去決定。
李乾龍表示，國民黨要有認知，不合作、單打獨鬥，2028要重返執政很困難。而黨內被點名的新北市長人選，除了李四川，另有國民黨立委洪孟楷與新北市副市長劉和然。李乾龍說，這三人都很優秀，初選民調應該有機制，民調誰高，侯友宜應該會拍板定案。
至於藍白如何整合，李乾龍認為，可推出一人與黃國昌比民調，或兩黨人選同時一輪比民調，如果黃國昌贏了，就接受民意，「國民黨自己要有信心，」他相信如果比民調，李四川能贏黃國昌，藍白一定要記取2024大選分裂的教訓。
「很多人說李四川跟侯友宜有心結，我說怎麼會？我不覺得」，侯一定要把棒子交到對的人手上，如果掉棒，侯情何以堪？而談到劉和然，李乾龍說，劉和然是侯友宜的副市長，侯友宜當然一定支持；但支持到一個階段，如果民調還是衝不上去，劉就應該急流勇退。
李乾龍說，以他的認知，李四川應該會勇於承擔，他已經幫李四川想好競選口號，「實事求是，為你做事，新北市的工程師。」
