快訊

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

盧秀燕不選黨魁朱立倫再扛？ 李乾龍：要找民意接受的人

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前秘書長李乾龍今接受「POP撞新聞」廣播專訪。圖／擷取自POP Radio
國民黨前秘書長李乾龍今接受「POP撞新聞」廣播專訪。圖／擷取自POP Radio

台中市長盧秀燕傳出不參選國民黨主席，國民黨主席朱立倫也傳出交棒意志堅定。已表態支持盧秀燕參選的國民黨前秘書長李乾龍今表示，朱立倫多次說要華麗轉身，且近200名黨工與義務幹部被捲入罷免連署案的訴訟，黨中央起碼要有一級主管承擔。李乾龍也說，盧秀燕若不選，也要找出大家能接受的人。

李乾龍今接受「POP撞新聞」廣播專訪。主持人黃暐瀚問，盧秀燕若確定不參選，是否支持黨主席朱立倫連任？李乾龍表示，如果盧不選，朱又登記並選上，就要尊重黨意。

不過，在廣告時間，李乾龍表示，朱立倫已多次說要華麗轉身，將近200名黨工與義務幹部被捲入罷免連署案的訴訟，這是很冤枉的事，黨中央最起碼要有一級主管義無反顧幫這些人承擔、坦承是自己下令，否則國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等黨工情何以堪？

李乾龍說，罷免連署偽造文書案，這麼多人涉入訴訟，還有漫漫長路要走，在生活上的壓力煎熬多難，尤其訴訟費是一筆可觀費用，黨應該勇於承擔。

李乾龍也說，盧秀燕若不選，要能找出符合民意，大家能接受的人。

李乾龍 盧秀燕 朱立倫

延伸閱讀

指盧秀燕曾表達選黨主席強烈意願 李乾龍：講好了怎又不選？

颱風楊柳侵台！盧秀燕坐鎮災變中心 台中市明天正常上班上課

「要Battle就來台中盃 」 盧秀燕下戰帖廣邀舞者9月同場競技

防範楊柳颱風 盧秀燕：今天下午4時災害應變中心一級開設

相關新聞

指盧秀燕曾表達選黨主席強烈意願 李乾龍：講好了怎又不選？

台中市長盧秀燕傳出823後將宣布不參選國民黨主席。國民黨前秘書長李乾龍今受訪時表示驚訝，過去他與盧一直密切聯繫，盧也表示...

影／張善政再開砲 點名一問題未解「賴政府民調會再掉」

桃園航空城拆遷戶貸款卡關，市長張善政昨天罵中央銀行不食人間煙火，喊話中央政府關注，但中央官員只回應再溝通，行庫無奈坦言有...

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

2026嘉義市長選戰，因現任國民黨籍市長黃敏惠當選4屆，明年任滿卸任，黃敏惠未公布接班人選，選情充滿變數。民進黨高人氣連...

林岱樺私訊媒體全都露！王婉諭：司法若信任崩盤 倒下的是整個制度

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，7日才說不退出民進黨高雄市長初選，12日就被鏡週刊爆料，指林岱樺手機對話已遭破解、...

為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組「必要時 處理重要人事」

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政...

閣揆難換…局部改組機率大 郭智輝、邱泰源、鄭英耀爭議多遭點名

行政院長卓榮泰昨天表示「必要時，會對重要人事做應有處理」，引爆內閣改組話題。據指出，綠營立委期盼「有感改組」，認為「更換閣揆」最能讓人民耳目一新，但也理解在朝小野大情勢下，難尋接棒人選，轉而訴求調整爭議閣員也是方式之一，因此綠營內多判斷，此波局部改組機率更大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。