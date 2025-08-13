盧秀燕不選黨魁朱立倫再扛？ 李乾龍：要找民意接受的人

台中市長盧秀燕傳出不參選國民黨主席，國民黨主席朱立倫也傳出交棒意志堅定。已表態支持盧秀燕參選的國民黨前秘書長李乾龍今表示，朱立倫多次說要華麗轉身，且近200名黨工與義務幹部被捲入罷免連署案的訴訟，黨中央起碼要有一級主管承擔。李乾龍也說，盧秀燕若不選，也要找出大家能接受的人。

李乾龍今接受「POP撞新聞」廣播專訪。主持人黃暐瀚問，盧秀燕若確定不參選，是否支持黨主席朱立倫連任？李乾龍表示，如果盧不選，朱又登記並選上，就要尊重黨意。

不過，在廣告時間，李乾龍表示，朱立倫已多次說要華麗轉身，將近200名黨工與義務幹部被捲入罷免連署案的訴訟，這是很冤枉的事，黨中央最起碼要有一級主管義無反顧幫這些人承擔、坦承是自己下令，否則國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等黨工情何以堪？

李乾龍說，罷免連署偽造文書案，這麼多人涉入訴訟，還有漫漫長路要走，在生活上的壓力煎熬多難，尤其訴訟費是一筆可觀費用，黨應該勇於承擔。

李乾龍也說，盧秀燕若不選，要能找出符合民意，大家能接受的人。

商品推薦