指盧秀燕曾表達選黨主席強烈意願 李乾龍：講好了怎又不選？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前秘書長李乾龍今接受「POP撞新聞」廣播專訪。圖／擷取自POP Radio
台中市長盧秀燕傳出823後將宣布不參選國民黨主席。國民黨前秘書長李乾龍今受訪時表示驚訝，過去他與盧一直密切聯繫，盧也表示強烈意願；不選的消息只是從媒體上看到，沒有聽她親口講不選；黨內正副議長看到新聞都很錯愕，都講好了怎麼又不選？

李乾龍今接受「POP撞新聞」廣播專訪時重申，盧秀燕是黨內最大公約數，大家都支持她出來為黨國分憂解勞，為2026、2028扛起重責大任，她也表示很強烈意願，因為各縣市有8成5以上的正副議長一致支持她，她有很堅強的民意後盾，應該承擔這個責任。

李乾龍說，這次726大罷免國民黨能全數過關，一是因為民意覺醒，大家不願看到一黨獨大，台灣繼續貪腐惡化，二是藍白合。盧秀燕在市長任內藍白合面面俱到，現在時機成熟，她就應該出來承擔重任，接下來2028自然順理成章、非她莫屬。

他也提到，盧秀燕不需要擔心市政黨務難兼顧，國民黨是秘書長制，可找年輕力壯，有黨務機驗又能勤跑地方、有實力的一級主管幫她處理黨務，「碰到對的秘書長，黨主席就會比較輕鬆」，且可多設副主席，他建議可由直轄市長擔任副主席分憂解勞，立院黨團三長也很重要，集體決策。

他建議可以在北、中、南廣設副主席，把台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、嘉義市長黃敏惠等地方首長納入副主席團隊，不會耽誤到台中市政，又能兼顧黨務，國民黨在艱困狀況下，一定要有符合民意與眾望的人出來領導，現在最大公約數很清楚，六成以上黨員支持盧秀燕。

此外，傳出盧秀燕支持曾擔任副主席的人參選黨主席，台中市前市長胡志強、現任副主席連勝文、前副主席郝龍斌都被點名。李乾龍說，如果萬不得已、真的勸不動，盧提出替代人選能受到大家尊重、說服大家，「我們也會尊重」。

李乾龍說，8月23日後，正副議長一定會公開站出來勸進、給盧信心，讓她知道很多人支持，也期待在國民黨最接近政黨輪替的時候勇於承擔。

國民黨 盧秀燕 李乾龍

相關新聞

指盧秀燕曾表達選黨主席強烈意願 李乾龍：講好了怎又不選？

影／張善政再開砲 點名一問題未解「賴政府民調會再掉」

桃園航空城拆遷戶貸款卡關，市長張善政昨天罵中央銀行不食人間煙火，喊話中央政府關注，但中央官員只回應再溝通，行庫無奈坦言有...

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

2026嘉義市長選戰，因現任國民黨籍市長黃敏惠當選4屆，明年任滿卸任，黃敏惠未公布接班人選，選情充滿變數。民進黨高人氣連...

林岱樺私訊媒體全都露！王婉諭：司法若信任崩盤 倒下的是整個制度

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，7日才說不退出民進黨高雄市長初選，12日就被鏡週刊爆料，指林岱樺手機對話已遭破解、...

為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組「必要時 處理重要人事」

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政...

閣揆難換…局部改組機率大 郭智輝、邱泰源、鄭英耀爭議多遭點名

行政院長卓榮泰昨天表示「必要時，會對重要人事做應有處理」，引爆內閣改組話題。據指出，綠營立委期盼「有感改組」，認為「更換閣揆」最能讓人民耳目一新，但也理解在朝小野大情勢下，難尋接棒人選，轉而訴求調整爭議閣員也是方式之一，因此綠營內多判斷，此波局部改組機率更大。

