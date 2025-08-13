指盧秀燕曾表達選黨主席強烈意願 李乾龍：講好了怎又不選？

台中市長盧秀燕傳出823後將宣布不參選國民黨主席。國民黨前秘書長李乾龍今受訪時表示驚訝，過去他與盧一直密切聯繫，盧也表示強烈意願；不選的消息只是從媒體上看到，沒有聽她親口講不選；黨內正副議長看到新聞都很錯愕，都講好了怎麼又不選？

李乾龍今接受「POP撞新聞」廣播專訪時重申，盧秀燕是黨內最大公約數，大家都支持她出來為黨國分憂解勞，為2026、2028扛起重責大任，她也表示很強烈意願，因為各縣市有8成5以上的正副議長一致支持她，她有很堅強的民意後盾，應該承擔這個責任。

李乾龍說，這次726大罷免國民黨能全數過關，一是因為民意覺醒，大家不願看到一黨獨大，台灣繼續貪腐惡化，二是藍白合。盧秀燕在市長任內藍白合面面俱到，現在時機成熟，她就應該出來承擔重任，接下來2028自然順理成章、非她莫屬。

他也提到，盧秀燕不需要擔心市政黨務難兼顧，國民黨是秘書長制，可找年輕力壯，有黨務機驗又能勤跑地方、有實力的一級主管幫她處理黨務，「碰到對的秘書長，黨主席就會比較輕鬆」，且可多設副主席，他建議可由直轄市長擔任副主席分憂解勞，立院黨團三長也很重要，集體決策。

他建議可以在北、中、南廣設副主席，把台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、嘉義市長黃敏惠等地方首長納入副主席團隊，不會耽誤到台中市政，又能兼顧黨務，國民黨在艱困狀況下，一定要有符合民意與眾望的人出來領導，現在最大公約數很清楚，六成以上黨員支持盧秀燕。

此外，傳出盧秀燕支持曾擔任副主席的人參選黨主席，台中市前市長胡志強、現任副主席連勝文、前副主席郝龍斌都被點名。李乾龍說，如果萬不得已、真的勸不動，盧提出替代人選能受到大家尊重、說服大家，「我們也會尊重」。

李乾龍說，8月23日後，正副議長一定會公開站出來勸進、給盧信心，讓她知道很多人支持，也期待在國民黨最接近政黨輪替的時候勇於承擔。

