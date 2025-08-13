快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

因應少子女化 林靜儀：建立友善職場增加神隊友

中央社／ 台北13日電

衛福部長邱泰源日前拋出少子女化因應方式，其中包括鼓勵聯誼，引發批評。衛福部次長林靜儀今天說，在職場、生涯規劃當中，會遇到生育計畫問題的大多是女性，男性若能主動支持、參與育兒工作，有好的神隊友、具彈性的職場環境，才能創造較高的生育機會。

因應少子女化，邱泰源日前拋出4大搶救方案，從減少育兒負擔、增進母嬰健康到提高婚育意願，包括跨部會協調育兒父母優先提供社宅，並鼓勵聯誼活動。但聯誼活動遭外界批評搞錯重點。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行醫療法第49、50條修正草案公聽會，林靜儀會前接受媒體訪問。

媒體詢問，是否認同少子女化適合以聯誼方式因應。

林靜儀表示，高度發展的國家常面臨少子女化問題，因為民眾對家庭、人生規劃的選擇變多，因此跟過去舊時代的生育計畫有所不同，但衛福部努力推動友善生育、人工生殖補助；就目前做法而言，衛福部希望建立友善職場、友善生育環境支持，應讓有孩子或有生育計畫的家庭感受到社會協助。

林靜儀也表示，在職場、生涯規劃當中，會遇到生育計畫問題的大多是女性，男性若能主動支持、參與育兒工作，有好的神隊友、具備彈性的職場環境，才能創造較高的生育機會。

此外，近期傳出內閣改組聲浪，除了邱泰源被外界點名不適任外，林靜儀因聲援罷免活動，藍白也認為林靜儀不適任。

林靜儀表示，工作之外，她也是公民，她與公民團體會互相鼓勵和情緒支援，但改組一事尊重行政院職權，站在行政部門立場，就是做好每天工作。

生育 職場 林靜儀

延伸閱讀

LG捐5000萬物資挺弱勢族群、第一線護理人員 林靜儀：台灣有愛

邱泰源位置不保？基層醫師公會二度聲援 傳新部長由「這人」接任

7月連2起 …女公關「剛拿到保護令就被殺」 林靜儀：男性挫折忍耐力需被關注

台大兒醫爆主治醫師將輪值夜班 邱泰源：制度令人敬佩

相關新聞

影／勘災再被問「粉底液」一事 盧秀燕哀嘆這樣回應

台中市長盧秀燕上午勘災時，有媒體再問到「粉底液」一事，她感嘆地說，台中的災情很嚴重，南部更嚴重，台南和嘉義還各有兩三萬戶...

指盧秀燕曾表達選黨主席強烈意願 李乾龍：講好了怎又不選？

台中市長盧秀燕傳出823後將宣布不參選國民黨主席。國民黨前秘書長李乾龍今受訪時表示驚訝，過去他與盧一直密切聯繫，盧也表示...

影／張善政再開砲 點名一問題未解「賴政府民調會再掉」

桃園航空城拆遷戶貸款卡關，市長張善政昨天罵中央銀行不食人間煙火，喊話中央政府關注，但中央官員只回應再溝通，行庫無奈坦言有...

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

2026嘉義市長選戰，因現任國民黨籍市長黃敏惠當選4屆，明年任滿卸任，黃敏惠未公布接班人選，選情充滿變數。民進黨高人氣連...

林岱樺私訊媒體全都露！王婉諭：司法若信任崩盤 倒下的是整個制度

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，7日才說不退出民進黨高雄市長初選，12日就被鏡週刊爆料，指林岱樺手機對話已遭破解、...

為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組「必要時 處理重要人事」

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。