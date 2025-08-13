因應少子女化 林靜儀：建立友善職場增加神隊友

衛福部長邱泰源日前拋出少子女化因應方式，其中包括鼓勵聯誼，引發批評。衛福部次長林靜儀今天說，在職場、生涯規劃當中，會遇到生育計畫問題的大多是女性，男性若能主動支持、參與育兒工作，有好的神隊友、具彈性的職場環境，才能創造較高的生育機會。

因應少子女化，邱泰源日前拋出4大搶救方案，從減少育兒負擔、增進母嬰健康到提高婚育意願，包括跨部會協調育兒父母優先提供社宅，並鼓勵聯誼活動。但聯誼活動遭外界批評搞錯重點。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行醫療法第49、50條修正草案公聽會，林靜儀會前接受媒體訪問。

媒體詢問，是否認同少子女化適合以聯誼方式因應。

林靜儀表示，高度發展的國家常面臨少子女化問題，因為民眾對家庭、人生規劃的選擇變多，因此跟過去舊時代的生育計畫有所不同，但衛福部努力推動友善生育、人工生殖補助；就目前做法而言，衛福部希望建立友善職場、友善生育環境支持，應讓有孩子或有生育計畫的家庭感受到社會協助。

林靜儀也表示，在職場、生涯規劃當中，會遇到生育計畫問題的大多是女性，男性若能主動支持、參與育兒工作，有好的神隊友、具備彈性的職場環境，才能創造較高的生育機會。

此外，近期傳出內閣改組聲浪，除了邱泰源被外界點名不適任外，林靜儀因聲援罷免活動，藍白也認為林靜儀不適任。

林靜儀表示，工作之外，她也是公民，她與公民團體會互相鼓勵和情緒支援，但改組一事尊重行政院職權，站在行政部門立場，就是做好每天工作。

